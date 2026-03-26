"Один нокаут". Усик склав рейтинг, хто бив його найсильніше: лідер списку вас точно здивує (відео)

Непереможний український боксер Олександр Усик назвав суперників, які завдавали йому найвідчутніших ударів. Проте лідером рейтингу став зовсім не професійний боєць, а "суперник", який відправив чемпіона в нокаут ще в дитинстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера Daily Mail.

Незвичайний рейтинг Усика

У розмові з репортером у Києві Усик, який провів на професійному рингу 24 поєдинки та здобув 24 перемоги (15 – нокаутом), склав свій рейтинг "панчерів".

Список виглядає досить очікувано, окрім першої позиції.

5. Мурат Гассієв (екс-чемпіон світу, у бою з яким Усик здобув титул абсолютного чемпіона в крузервейті)

(екс-чемпіон світу, у бою з яким Усик здобув титул абсолютного чемпіона в крузервейті) 4. Майріс Брієдіс (латвійський боксер, єдиний, хто завдав Усику серйозних проблем у першій важкій вазі)

(латвійський боксер, єдиний, хто завдав Усику серйозних проблем у першій важкій вазі) 3. Тайсон Ф'юрі (британський "Циганський король", якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона в надважкому дивізіоні, а потім здолав ще раз)

(британський "Циганський король", якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона в надважкому дивізіоні, а потім здолав ще раз) 2. Дерек Чісора (ще один британець, відомий своїм потужним пресингом та міцним ударом)

Хто очолив топ і відправив чемпіона в "нокаут"

На перше місце Олександр Усик несподівано поставив... коня. Боксер згадав кумедний, але небезпечний інцидент зі свого дитинства.

"Номер перший – кінь. У дитинстві мене вдарила одна тварина – бам! (показує на скроню). Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут", – розповів Усик.

Інцидент стався, коли майбутньому чемпіону було 12 років.

Усик згадав, що після удару знепритомнів: "Я відкрив очі, питаю: "Я живий?" – "Так, Алексе. О Боже, ти живий!" Власник коня підняв мене, я пішов додому. Але була маленька проблема: з моєї голови текла кров".

Чемпіон також додав, що через місяць повернувся на те місце, щоб знайти тварину, але кінь, мабуть, утік дуже далеко.