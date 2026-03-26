ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Один нокаут". Усик склав рейтинг, хто бив його найсильніше: лідер списку вас точно здивує (відео)

14:04 26.03.2026 Чт
2 хв
Чемпіон світу назвав топ-5 суперників із найпотужнішим ударом
aimg Андрій Костенко
Непереможний український боксер Олександр Усик назвав суперників, які завдавали йому найвідчутніших ударів. Проте лідером рейтингу став зовсім не професійний боєць, а "суперник", який відправив чемпіона в нокаут ще в дитинстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера Daily Mail.

Незвичайний рейтинг Усика

У розмові з репортером у Києві Усик, який провів на професійному рингу 24 поєдинки та здобув 24 перемоги (15 – нокаутом), склав свій рейтинг "панчерів".

Список виглядає досить очікувано, окрім першої позиції.

  • 5. Мурат Гассієв (екс-чемпіон світу, у бою з яким Усик здобув титул абсолютного чемпіона в крузервейті)
  • 4. Майріс Брієдіс (латвійський боксер, єдиний, хто завдав Усику серйозних проблем у першій важкій вазі)
  • 3. Тайсон Ф'юрі (британський "Циганський король", якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона в надважкому дивізіоні, а потім здолав ще раз)
  • 2. Дерек Чісора (ще один британець, відомий своїм потужним пресингом та міцним ударом)

Хто очолив топ і відправив чемпіона в "нокаут"

На перше місце Олександр Усик несподівано поставив... коня. Боксер згадав кумедний, але небезпечний інцидент зі свого дитинства.

"Номер перший – кінь. У дитинстві мене вдарила одна тварина – бам! (показує на скроню). Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут", – розповів Усик.

Інцидент стався, коли майбутньому чемпіону було 12 років.

Усик згадав, що після удару знепритомнів: "Я відкрив очі, питаю: "Я живий?" – "Так, Алексе. О Боже, ти живий!" Власник коня підняв мене, я пішов додому. Але була маленька проблема: з моєї голови текла кров".

Чемпіон також додав, що через місяць повернувся на те місце, щоб знайти тварину, але кінь, мабуть, утік дуже далеко.

Раніше ми писали, що Усик розсекретив плани до завершення кар'єри.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бокс Олександр Усик
Новини
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Аналітика
