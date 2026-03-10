ua en ru
"Став моїм розчаруванням": Шовковський відверто розповів про конфлікт із Ярмоленком у "Динамо"

16:06 10.03.2026 Вт
2 хв
Екс-тренер киян вперше зізнався, чому лідер команди не став його "правою рукою"
aimg Андрій Костенко
"Став моїм розчаруванням": Шовковський відверто розповів про конфлікт із Ярмоленком у "Динамо" Олександр Шовковський та Андрій Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розкрив подробиці професійних стосунків із лідером команди Андрієм Ярмоленком. Наставник зізнався, що очікував від досвідченого футболіста іншої моделі поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю фахівця YouTube-каналу "Денис Бойко".

Читайте також: Президент "Полісся" вимагає поліграф для арбітрів матчу з "Динамо": згадав і керівництво столичного клубу

Формула ідеальної команди

За словами Шовковського, успішний колектив має складатися з чітких пропорцій: 15% ветеранів, до 20% молоді та 60% основного ядра, на якому тримається результат. Проте ключову роль у цій структурі відіграють лідери, які мають бути провідниками тренерських ідей.

"Лідери мають вести за собою, бути прикладом, передавати досвід та спрямовувати молоде покоління. Лідер – це та людина, яка є помічником тренера", - зазначив фахівець.

"Був лідером, але не помічником"

Попри високий статус Ярмоленка, Шовковський заявив, що у їхній спільній роботі бракувало синергії. Екс-наставник очікував, що досвідчений вінгер стане його правою рукою в роздягальні, проте реальність виявилася іншою.

"Андрій Ярмоленко, при всій повазі до нього, не був моїм помічником. Він був лідером, але не був помічником. Це той момент, який став моїм розчаруванням", - відверто поділився Шовковський.

Тренер додав, що їхні стосунки залишалися суто робочими, але в них не було необхідного "підживлення", особливо в контексті тренувального процесу. При цьому Шовковський наголосив, що це зауваження стосується не лише Ярмоленка, а й інших досвідчених гравців команди.

Чим Шовковський запам'ятався у "Динамо"

Легендарний екс-голкіпер розпочав роботу з "Динамо" у листопаді 2023 року, коли після відставки Мірчі Луческу він спочатку обійняв посаду виконувача обов'язків, а з грудня 2023 року був затверджений головним тренером на постійній основі.

Головним досягненням Шовковського за трохи більше ніж два роки роботи стало чемпіонство у сезоні-2024/2025 (перше "золото" для клубу з 2021 року).

Також під його керівництвом "Динамо" встановило персональний рекорд по серії безпрограшних матчів у чемпіонаті України, яка продовжувалася 42 гри поспіль.

При цьому у єврокубках кияни під керівництвом Шовковського програвали більшість матчів. А на час відставки фахівця у листопаді минулого року, займали в національної першості 7-ме місце після 13-ти турів, відстаючи від головного конкурента за "золото" – донецького "Шахтаря" – на 10 пунктів.

Раніше ми повідомили, що екс-футболіст збірної України, який грав із Мессі, офіційно завершив кар'єру.

