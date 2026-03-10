ua en ru
"Стал моим разочарованием": Шовковский откровенно рассказал о конфликте с Ярмоленко в "Динамо"

16:06 10.03.2026 Вт
2 мин
Экс-тренер киевлян впервые признался, почему лидер команды не стал его "правой рукой"
aimg Андрей Костенко
"Стал моим разочарованием": Шовковский откровенно рассказал о конфликте с Ярмоленко в "Динамо" Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский раскрыл подробности профессиональных отношений с лидером команды Андреем Ярмоленко. Наставник признался, что ожидал от опытного футболиста другой модели поведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста YouTube-каналу "Денис Бойко".

Читайте также: Президент "Полесья" требует полиграф для арбитров матча с "Динамо": вспомнил и руководство столичного клуба

Формула идеальной команды

По словам Шовковского, успешный коллектив должен состоять из четких пропорций: 15% ветеранов, до 20% молодежи и 60% основного ядра, на котором держится результат. Однако ключевую роль в этой структуре играют лидеры, которые должны быть проводниками тренерских идей.

"Лидеры должны вести за собой, быть примером, передавать опыт и направлять молодое поколение. Лидер - это тот человек, который является помощником тренера", - отметил специалист.

"Был лидером, но не помощником"

Несмотря на высокий статус Ярмоленко, Шовковский заявил, что в их совместной работе не хватало синергии. Экс-наставник ожидал, что опытный вингер станет его правой рукой в раздевалке, однако реальность оказалась другой.

"Андрей Ярмоленко, при всем уважении к нему, не был моим помощником. Он был лидером, но не был помощником. Это тот момент, который стал моим разочарованием", - откровенно поделился Шовковский.

Тренер добавил, что их отношения оставались чисто рабочими, но в них не было необходимой "подпитки", особенно в контексте тренировочного процесса. При этом Шовковский отметил, что это замечание касается не только Ярмоленко, но и других опытных игроков команды.

Чем Шовковский запомнился в "Динамо"

Легендарный экс-голкипер начал работу с "Динамо" в ноябре 2023 года, когда после отставки Мирчи Луческу он сначала занял должность исполняющего обязанности, а с декабря 2023 года был утвержден главным тренером на постоянной основе.

Главным достижением Шовковского за чуть более чем два года работы стало чемпионство в сезоне-2024/2025 (первое "золото" для клуба с 2021 года).

Также под его руководством "Динамо" установило персональный рекорд по серии беспроигрышных матчей в чемпионате Украины, которая продолжалась 42 игры подряд.

При этом в еврокубках киевляне под руководством Шовковского проигрывали большинство матчей. А на момент отставки специалиста в ноябре прошлого года, занимали в национальном первенстве 7-е место после 13-ти туров, отставая от главного конкурента за "золото" - донецкого "Шахтера" - на 10 пунктов.

Ранее мы сообщили, что экс-футболист сборной Украины, который играл с Месси, официально завершил карьеру.

