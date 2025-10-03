Стародубцева зіграє проти росіянки: дата і прогноз матчу кваліфікації WTA 1000 в Ухані

Складні результати перед Уханем

Після завершення US Open Стародубцева взяла участь у двох турнірах - WTA 125 у Сучжоу та WTA 1000 у Пекіні, де обидва рази програла в першому матчі.

Загальна серія невдач українки нараховує шість поразок, що триває від початку серпня.

Старт у кваліфікації та суперниця

Через падіння у рейтингу WTA Стародубцева, яка наразі посідає 86-те місце, не потрапила у посів кваліфікації Wuhan Open.

У першому раунді українка зіграє проти 13-ї сіяної Поліни Кудерметової (№76 WTA).

Це буде їхня перша зустріч на корті. Поєдинок запланований на 4 жовтня, орієнтовно на 11:00 за київським часом.

Можливе продовження турніру

Переможниця матчу у фіналі кваліфікації зустрінеться з тріумфаторкою пари Сюзан Ламенс з Нідерландів (№57 WTA) та австралійка Кімберлі Біррелл (№85 WTA).

Основна сітка турніру проходитиме з 6 по 12 жовтня, де Україну вже представляють Марта Костюк та Даяна Ястремська.