Стародубцева сыграет против россиянки: дата и прогноз матча квалификации WTA 1000 в Ухане

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартует на престижном турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане с квалификационного раунда. Ее соперницей станет россиянка Полина Кудерметова.
О том когда сыграет украинка сообщает РБК-Украина.
После завершения US Open Стародубцева приняла участие в двух турнирах - WTA 125 в Сучжоу и WTA 1000 в Пекине, где оба раза проиграла в первом матче.
Общая серия неудач украинки насчитывает шесть поражений, которая длится с начала августа.
Из-за падения в рейтинге WTA Стародубцева, которая сейчас занимает 86-е место, не попала в посев квалификации Wuhan Open.
В первом раунде украинка сыграет против 13-й сеяной Полины Кудерметовой (№76 WTA).
Это будет их первая встреча на корте. Поединок запланирован на 4 октября, ориентировочно на 11:00 по киевскому времени.
Победительница матча в финале квалификации встретится с триумфаторкой пары Сюзан Ламенс из Нидерландов (№57 WTA) и австралийка Кимберли Биррелл (№85 WTA).
Основная сетка турнира будет проходить с 6 по 12 октября, где Украину уже представляют Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Напомним, что самый высокий рейтинг в карьере Стародубцевой - 63-е место - она достигла в августе 2025 года.
Ранее мы писали, как Украина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге теннисных сборных.
Также, узнайте, почему Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025.
Кроме того, читайте, сколько заработала Марта Костюк на турнире WTA в Пекине.