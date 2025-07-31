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Реванш за Вашингтон: Стародубцева розбила Френх на турнірі в Канаді

Четвер 31 липня 2025 03:22
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Реванш за Вашингтон: Стародубцева розбила Френх на турнірі в Канаді Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Юлія Стародубцева продовжує вражати на хардовому турнірі у Монреалі. Українка впевнено пробилася до третього раунду, розгромивши одну з фавориток.

Про результат поєдинку повідомляє РБК-Україна.

Впевнений реванш над сіяною суперницею

Українська тенісистка, Стародубцева (WTA 73) вперше в кар'єрі вийшла до 1/16 фіналу турніру WTA 1000 у Монреалі, що проходить на твердому покритті.

У другому раунді вона впевнено обіграла 21-у сіяної змагань - Магдалену Френх із Польщі (WTA 25), завершивши матч із рахунком 6:1, 6:1.

Протистояння тривало всього 70 хвилин. Це була третя очна зустріч суперниць, і вперше перемогу здобула саме українка.

Таким чином Юлія взяла реванш за поразку від Френх, яку зазнала лише тиждень тому на турнірі у Вашингтоні.

Успішний старт у Монреалі

На старті змагань у Монреалі Стародубцева залишила за бортом китаянку Ван Яфань, що дозволило їй вперше пройти до другого кола турніру такого рівня.

У наступному етапі Юлії протистоятиме ще одна представниця топ-20 світового рейтингу - Клара Таусон з Данії (WTA 19), яка отримала 16-й номер посіву. Поєдинок стане першим в історії їхніх зустрічей.

Зазначимо, що Стародубцева стала третьою українкою, яка пробитися до 1/16 фіналу на цьому турнірі. Раніше до цього раунду дійшли Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Раніше ми писали про те, чому Світоліна у топ-15, а Костюк і Ястремська втрачають позиції у новому рейтингу WTA.

Також читайте про те, як українка виграла другий турнір WTA за два тижні.

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