Не смішно. У "Кварталі 95" відреагували на скандал з Міндічем

Реакція "Кварталу"

У заяві компанії наголосили, що події не мають жодного стосунку до діяльності студії чи її контенту.

"Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" - це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди - актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів", - заявили представники студії.

"Квартал 95" відреагував на скандал з Міндічем (скріншот)

Команда підкреслила, що "Квартал 95" продовжує працювати в Україні, створює нові проєкти й підтримує Сили оборони.

Під публікацією обмежили можливість залишати коментарі, що, ймовірно, зроблено для запобігання хвилі негативних реакцій у соцмережах.

Також у "Кварталі" попросили не використовувати бренд у "спекулятивних чи політизованих контекстах".

Що відомо про справу Міндіча

Вранці 10 листопада джерела "Української правди" повідомили, що детективи НАБУ здійснили обшуки у бізнесмена, співвласника студії "Квартал 95" та соратника президента Володимира Зеленського - Тимура Міндіча.

Згодом стало відомо, що Міндіч залишив територію України всього за кілька годин до початку обшуків.

Тімур Міндіч, співвласник студії "Квартал 95" (фото з відкритих джерел)

Після цього НАБУ підтвердило, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводить масштабну антикорупційну операцію в енергетичному секторі.

За інформацією відомства, учасники справи створили розгалужену схему впливу на державні стратегічні підприємства, серед яких - АТ "НАЕК "Енергоатом".

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів, отриманих під час розслідування. Операція має кодову назву "Мідас".

У компанії "Енергоатом" підтвердили, що 10 листопада в їхньому офісі проводилися слідчі дії, які здійснювали представники НАБУ та САП.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський висловив підтримку діям антикорупційних органів щодо розслідування зловживань у сфері енергетики, де фігурує і його соратник, однак імен не назвав.

11 листопада НАБУ оприлюднило третю частину матеріалів розслідування корупційної схеми в "Енергоатомі" під назвою "Мідас".

За даними детективів, діяльність "офісу з відмивання грошей", яким керував чоловік на прізвисько "Шугармен", контролював фігурант із псевдонімом "Карлсон", яким, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч, близький до президента Зеленського.

Згодом НАБУ затримало п’ятьох учасників схеми, а семи особам повідомлено про підозру.

Серед них - бізнесмен, який вважається організатором угруповання, колишній радник міністра енергетики, а також виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші посадовці.