Не смішно. У "Кварталі 95" відреагували на скандал з Міндічем

Студія "Квартал 95" опублікувала офіційну заяву після обшуків у її співвласника, бізнесмена Тимура Міндіча, які 10 листопада провели детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку у Facebook студії.
У заяві компанії наголосили, що події не мають жодного стосунку до діяльності студії чи її контенту.
"Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" - це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди - актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів", - заявили представники студії.
Команда підкреслила, що "Квартал 95" продовжує працювати в Україні, створює нові проєкти й підтримує Сили оборони.
Під публікацією обмежили можливість залишати коментарі, що, ймовірно, зроблено для запобігання хвилі негативних реакцій у соцмережах.
Також у "Кварталі" попросили не використовувати бренд у "спекулятивних чи політизованих контекстах".
Вранці 10 листопада джерела "Української правди" повідомили, що детективи НАБУ здійснили обшуки у бізнесмена, співвласника студії "Квартал 95" та соратника президента Володимира Зеленського - Тимура Міндіча.
Згодом стало відомо, що Міндіч залишив територію України всього за кілька годин до початку обшуків.
Після цього НАБУ підтвердило, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводить масштабну антикорупційну операцію в енергетичному секторі.
За інформацією відомства, учасники справи створили розгалужену схему впливу на державні стратегічні підприємства, серед яких - АТ "НАЕК "Енергоатом".
Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів, отриманих під час розслідування. Операція має кодову назву "Мідас".
У компанії "Енергоатом" підтвердили, що 10 листопада в їхньому офісі проводилися слідчі дії, які здійснювали представники НАБУ та САП.
У вечірньому зверненні Володимир Зеленський висловив підтримку діям антикорупційних органів щодо розслідування зловживань у сфері енергетики, де фігурує і його соратник, однак імен не назвав.
11 листопада НАБУ оприлюднило третю частину матеріалів розслідування корупційної схеми в "Енергоатомі" під назвою "Мідас".
За даними детективів, діяльність "офісу з відмивання грошей", яким керував чоловік на прізвисько "Шугармен", контролював фігурант із псевдонімом "Карлсон", яким, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч, близький до президента Зеленського.
Згодом НАБУ затримало п’ятьох учасників схеми, а семи особам повідомлено про підозру.
Серед них - бізнесмен, який вважається організатором угруповання, колишній радник міністра енергетики, а також виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші посадовці.
Вас може зацікавити:
Хто такий Тімур Міндіч і які скандали з ним пов'язують
Умєров відреагував на згадку про його особу у справі Міндіча
Як зараз живе Юрій Крапов із "Кварталу 95"