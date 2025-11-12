Не смешно. В "Квартале 95" отреагировали на скандал с Миндичем

Реакция "Квартала"

В заявлении компании отметили, что события не имеют никакого отношения к деятельности студии или ее контента.

"Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" - это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента. В разное время рядом с нами были разные люди - актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям", - заявили представители студии.

"Квартал 95" отреагировал на скандал с Миндичем (скриншот)

Команда подчеркнула, что "Квартал 95" продолжает работать в Украине, создает новые проекты и поддерживает Силы обороны.

Под публикацией ограничили возможность оставлять комментарии, что, вероятно, сделано для предотвращения волны негативных реакций в соцсетях.

Также в "Квартале" попросили не использовать бренд в "спекулятивных или политизированных контекстах".

Что известно о деле Миндича

Утром 10 ноября источники "Украинской правды" сообщили, что детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" и соратника президента Владимира Зеленского - Тимура Миндича.

Впоследствии стало известно, что Миндич покинул территорию Украины всего за несколько часов до начала обысков.

Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95" (фото из открытых источников)

После этого НАБУ подтвердило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводит масштабную антикоррупционную операцию в энергетическом секторе.

По информации ведомства, участники дела создали разветвленную схему влияния на государственные стратегические предприятия, среди которых - АО "НАЭК "Энергоатом".

Антикоррупционные органы также обнародовали часть аудиозаписей, полученных в ходе расследования. Операция имеет кодовое название "Мидас".

В компании "Энергоатом" подтвердили, что 10 ноября в их офисе проводились следственные действия, которые осуществляли представители НАБУ и САП.

В вечернем обращении Владимир Зеленский выразил поддержку действиям антикоррупционных органов по расследованию злоупотреблений в сфере энергетики, где фигурирует и его соратник, однако имен не назвал.

11 ноября НАБУ обнародовало третью часть материалов расследования коррупционной схемы в "Энергоатоме" под названием "Мидас".

По данным детективов, деятельность "офиса по отмыванию денег", которым руководил человек по прозвищу "Шугармен", контролировал фигурант с псевдонимом "Карлсон", которым, по данным следствия, является бизнесмен Тимур Миндич, близкий к президенту Зеленскому.

Впоследствии НАБУ задержало пятерых участников схемы, а семи лицам сообщено о подозрении.

Среди них - бизнесмен, который считается организатором группировки, бывший советник министра энергетики, а также исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие должностные лица.