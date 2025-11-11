Умєров відреагував на згадку про його особу у справі Міндіча

Секретар Ради національної безпеки Рустем Умєров прокоментував заяви щодо можливого впливу сторонніх осіб на його роботу у відомстві. Мова про згадку його імені у "справі Міндіча".

Як повідомляє РБК-Україна , про це Умєров написав у Telegram.

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб - безпідставні", - заявив Умєров.

Він зазначив, що під час виконання обов’язків регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, а також з лобістами.

За словами Умєрова, у нього дійсно відбулася зустріч із Тимуром Міндічем, під час якої обговорювалося питання бронежилетів за одним із контрактів. Однак у підсумку цей контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і жодна поставка не відбулася.

"Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", - додав Умєров.

Що передувало

Сьогодні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи згадав ім'я Рустема Умєрова.

Зокрема, про те, що Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, ймовірно, також мав вплив Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони.

"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони - шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова", - зазначив прокурор.

Ба більше, раніше стало відомо, що сьогодні Умєров виїхав з України до Стамбулу, де, за його словами, працює над поновленням обмінного процесу.