Умєров відреагував на згадку про його особу у справі Міндіча
Секретар Ради національної безпеки Рустем Умєров прокоментував заяви щодо можливого впливу сторонніх осіб на його роботу у відомстві. Мова про згадку його імені у "справі Міндіча".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Умєров написав у Telegram.
"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб - безпідставні", - заявив Умєров.
Він зазначив, що під час виконання обов’язків регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, а також з лобістами.
За словами Умєрова, у нього дійсно відбулася зустріч із Тимуром Міндічем, під час якої обговорювалося питання бронежилетів за одним із контрактів. Однак у підсумку цей контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і жодна поставка не відбулася.
"Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", - додав Умєров.
Що передувало
Сьогодні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи згадав ім'я Рустема Умєрова.
Зокрема, про те, що Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, ймовірно, також мав вплив Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони.
"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони - шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова", - зазначив прокурор.
Ба більше, раніше стало відомо, що сьогодні Умєров виїхав з України до Стамбулу, де, за його словами, працює над поновленням обмінного процесу.
Операція НАБУ та САП
Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців - із літа 2024 року. За цей час детективи зібрали значний обсяг доказів і тисячі годин аудіозаписів. Наразі НАБУ та САП проводять правову оцінку дій усіх фігурантів провадження.
На фінальному етапі операції було залучено майже весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро. За рішенням суду правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучивши велику кількість документів і готівкових коштів.
Розслідування триває - детективи НАБУ спільно з прокурорами САП встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.
Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в компанії "Енергоатом". На тлі цього президент Володимир Зеленський наголосив, що очищення державної енергетичної компанії від корупції є одним із ключових завдань влади.
У зв’язку зі скандалом наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про проведення спеціального засідання.
Як повідомлялося, НАБУ вже вручило підозри семи фігурантам справи про корупцію в енергетиці, серед яких - бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч.
Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.