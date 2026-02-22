Скандал с принцем Эндрю может изменить будущее монархии: отречется ли Чарльз III от престола

Вокруг британской королевской семьи вспыхнул новый скандал после ареста принца Эндрю . Эксперты говорят о серьезном кризисе монархии и даже возможном отречении Карла III от престола.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

19 февраля полиция прибыла в резиденцию принца без предупреждения и около восьми утра вывела его из дома.

Впрочем, по словам аналитиков и источников, близких к королевской семье, этот инцидент может быть лишь началом более громкого скандала.

Во дворце опасаются новых разоблачений, которые могут привести к появлению компрометирующих фактов и даже уголовных обвинений.

На этом фоне все чаще звучат предположения, что ситуация может стать серьезным ударом по репутации всей британской монархии.

Конфликт между Уильямом и Эндрю

По словам инсайдеров, принц Уильям уже давно выступал за более жесткие шаги в отношении своего дяди.

"Уильям абсолютно ненавидит Эндрю, и ненавидит его уже много лет", - рассказал источник, приближенный к королевской семье.

Как отмечают собеседники журналистов, наследник престола даже поставил отцу ультиматум относительно дальнейшей судьбы принца Эндрю.

"Он сказал отцу: "Или он, или я". Поэтому Чарльзу пришлось вмешаться и отстранить Эндрю", - отметил источник.

Несмотря на это решение, брат короля еще некоторое время проживал без арендной платы в одном из королевских имений в Сандрингеме.

Ситуацию дополнительно обострили обнародованные электронные письма бывшей жены принца Эндрю - Сары Фергюсон.

В них она якобы называла осужденного финансиста Джеффри Эпштейна "братом, о котором я всегда мечтала".

Эта переписка вновь привлекла внимание к давним связям принца с Эпштейном - фигурой, которую обвиняли в масштабной схеме сексуальной эксплуатации.

По словам источников, сам Эндрю после освобождения из-под стражи находится в сложном эмоциональном состоянии.

"Эндрю под наблюдением. Он международный изгой, а этот арест - лишь часть большой истории", - заявил инсайдер.

Знал ли король Карл III и отречется ли он от престола

После ареста принца в британских медиа начали задавать вопросы о том, был ли король Карл III проинформирован о деталях скандала вокруг своего брата.

Один из бывших помощников королевской семьи заявил, что нынешняя ситуация серьезно подрывает авторитет монарха.

"Чарльз теперь хромая утка", - сказал он.

Критики также напоминают, что ранее королевская семья одолжила принцу Эндрю около 16 миллионов долларов для урегулирования судебного иска, связанного с делом Эпштейна.

Сам Эндрю все обвинения отрицал.

На фоне скандала некоторые комментаторы начали обсуждать даже возможность отречения короля Карла III.

По их мнению, такой шаг мог бы помочь сохранить авторитет монархии и передать власть новому поколению.

Наиболее популярными среди британцев остаются принц Уильям и принцесса Кейт.

По данным опроса YouGov, их поддерживают 77% и 74% граждан соответственно.

Эксперты считают, что именно они могут олицетворять будущее британской королевской семьи.

В то же время официальных заявлений о возможном отречении Карла III пока не было.