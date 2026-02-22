Скандал с принцем Эндрю может изменить будущее монархии: отречется ли Чарльз III от престола
Вокруг британской королевской семьи вспыхнул новый скандал после ареста принца Эндрю. Эксперты говорят о серьезном кризисе монархии и даже возможном отречении Карла III от престола.
19 февраля полиция прибыла в резиденцию принца без предупреждения и около восьми утра вывела его из дома.
Впрочем, по словам аналитиков и источников, близких к королевской семье, этот инцидент может быть лишь началом более громкого скандала.
Во дворце опасаются новых разоблачений, которые могут привести к появлению компрометирующих фактов и даже уголовных обвинений.
На этом фоне все чаще звучат предположения, что ситуация может стать серьезным ударом по репутации всей британской монархии.
Конфликт между Уильямом и Эндрю
По словам инсайдеров, принц Уильям уже давно выступал за более жесткие шаги в отношении своего дяди.
"Уильям абсолютно ненавидит Эндрю, и ненавидит его уже много лет", - рассказал источник, приближенный к королевской семье.
Принц Уильям (фото: Getty Images)
Как отмечают собеседники журналистов, наследник престола даже поставил отцу ультиматум относительно дальнейшей судьбы принца Эндрю.
"Он сказал отцу: "Или он, или я". Поэтому Чарльзу пришлось вмешаться и отстранить Эндрю", - отметил источник.
Несмотря на это решение, брат короля еще некоторое время проживал без арендной платы в одном из королевских имений в Сандрингеме.
Ситуацию дополнительно обострили обнародованные электронные письма бывшей жены принца Эндрю - Сары Фергюсон.
В них она якобы называла осужденного финансиста Джеффри Эпштейна "братом, о котором я всегда мечтала".
Эта переписка вновь привлекла внимание к давним связям принца с Эпштейном - фигурой, которую обвиняли в масштабной схеме сексуальной эксплуатации.
По словам источников, сам Эндрю после освобождения из-под стражи находится в сложном эмоциональном состоянии.
"Эндрю под наблюдением. Он международный изгой, а этот арест - лишь часть большой истории", - заявил инсайдер.
Принц Эндрю (фото: Getty Images)
Знал ли король Карл III и отречется ли он от престола
После ареста принца в британских медиа начали задавать вопросы о том, был ли король Карл III проинформирован о деталях скандала вокруг своего брата.
Один из бывших помощников королевской семьи заявил, что нынешняя ситуация серьезно подрывает авторитет монарха.
"Чарльз теперь хромая утка", - сказал он.
Критики также напоминают, что ранее королевская семья одолжила принцу Эндрю около 16 миллионов долларов для урегулирования судебного иска, связанного с делом Эпштейна.
Сам Эндрю все обвинения отрицал.
На фоне скандала некоторые комментаторы начали обсуждать даже возможность отречения короля Карла III.
Карл III (фото: Getty Images)
По их мнению, такой шаг мог бы помочь сохранить авторитет монархии и передать власть новому поколению.
Наиболее популярными среди британцев остаются принц Уильям и принцесса Кейт.
По данным опроса YouGov, их поддерживают 77% и 74% граждан соответственно.
Эксперты считают, что именно они могут олицетворять будущее британской королевской семьи.
В то же время официальных заявлений о возможном отречении Карла III пока не было.
