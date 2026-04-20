ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Сім українок на супертурнірі: з ким зіграють Світоліна, Костюк та інші на "тисячнику" в Мадриді

15:53 20.04.2026 Пн
2 хв
Лідерки збірної України отримали статус сіяних, а Олійникова готується до гучного дебюту
aimg Андрій Костенко
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Ґрунтовий сезон у тенісі набирає обертів: у Мадриді відбулося жеребкування престижного турніру WTA 1000, де Україна буде представлена рекордною кількістю гравчинь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Читайте також: Костюк на порозі топ-20 та неймовірний зліт Подрез: українки в оновленому рейтингу WTA

Хто з українок зіграє в основі

Відразу чотири наші тенісистки розпочнуть шлях з основної сітки, а ще три – спробують пробитися через кваліфікаційне сито.

Увага вболівальників прикута до Еліни Світоліної, яка минулого року зупинилася лише за крок до фіналу, та Марти Костюк, яка перебуває у феноменальній формі після тріумфу в Руані.

Перші матчі основної сітки стартують уже 21 квітня, і жереб підготував для українок чимало цікавих протистоянь.

Привілеї для лідерок та іспит для Ястремської

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7-й номер посіву) та Марта Костюк (26-й номер) завдяки високому рейтингу пропускають перше коло.

Світоліна розпочне турнір матчем проти переможниці пари Вікторія Голубіч (Швейцарія) – Анна Бондар (Угорщина).

Костюк чекатиме на сильнішу у дуелі між казахстанкою Юлією Путінцевою та чешкою Терезою Валентовою.

Даяна Ястремська стартує з першого раунду матчем проти аргентинки Солани Сіерри. У разі успіху на неї чекає серйозна перевірка – шоста сіяна Аманда Анісімова.

Дебютантка мадридського "тисячника" Олександра Олійникова зіграє з однією з переможниць кваліфікації.

Старт кваліфікації

У відбірковому турнірі, що стартує 20 квітня, виступлять ще три представниці України, причому всі вони потрапили до числа сіяних.

Юлія Стародубцева (1-й номер посіву кваліфікації) зіграє проти італійки Лукреції Стефаніні. Ангеліна Калініна розпочне шлях матчем проти іспанки Марини Бассольс Рібери. А Дарія Снігур екзаменуватиме бразилійку Наухані Віторію Леме да Сілву.

Розклад турніру в Мадриді

20 квітня: старт кваліфікації.

21-22 квітня: матчі першого кола основної сітки.

23-24 квітня: поєдинки другого кола за участю Світоліної та Костюк.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію