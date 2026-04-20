Сім українок на супертурнірі: з ким зіграють Світоліна, Костюк та інші на "тисячнику" в Мадриді
Ґрунтовий сезон у тенісі набирає обертів: у Мадриді відбулося жеребкування престижного турніру WTA 1000, де Україна буде представлена рекордною кількістю гравчинь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.
Хто з українок зіграє в основі
Відразу чотири наші тенісистки розпочнуть шлях з основної сітки, а ще три – спробують пробитися через кваліфікаційне сито.
Увага вболівальників прикута до Еліни Світоліної, яка минулого року зупинилася лише за крок до фіналу, та Марти Костюк, яка перебуває у феноменальній формі після тріумфу в Руані.
Перші матчі основної сітки стартують уже 21 квітня, і жереб підготував для українок чимало цікавих протистоянь.
Привілеї для лідерок та іспит для Ястремської
Перша ракетка України Еліна Світоліна (7-й номер посіву) та Марта Костюк (26-й номер) завдяки високому рейтингу пропускають перше коло.
Світоліна розпочне турнір матчем проти переможниці пари Вікторія Голубіч (Швейцарія) – Анна Бондар (Угорщина).
Костюк чекатиме на сильнішу у дуелі між казахстанкою Юлією Путінцевою та чешкою Терезою Валентовою.
Даяна Ястремська стартує з першого раунду матчем проти аргентинки Солани Сіерри. У разі успіху на неї чекає серйозна перевірка – шоста сіяна Аманда Анісімова.
Дебютантка мадридського "тисячника" Олександра Олійникова зіграє з однією з переможниць кваліфікації.
Старт кваліфікації
У відбірковому турнірі, що стартує 20 квітня, виступлять ще три представниці України, причому всі вони потрапили до числа сіяних.
Юлія Стародубцева (1-й номер посіву кваліфікації) зіграє проти італійки Лукреції Стефаніні. Ангеліна Калініна розпочне шлях матчем проти іспанки Марини Бассольс Рібери. А Дарія Снігур екзаменуватиме бразилійку Наухані Віторію Леме да Сілву.
Розклад турніру в Мадриді
20 квітня: старт кваліфікації.
21-22 квітня: матчі першого кола основної сітки.
23-24 квітня: поєдинки другого кола за участю Світоліної та Костюк.
