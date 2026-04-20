Семь украинок на супертурнире: с кем сыграют Свитолина, Костюк и другие на "тысячнике" в Мадриде

15:53 20.04.2026 Пн
Лидеры сборной Украины получили статус сеяных, а Олейникова готовится к громкому дебюту
Семь украинок на супертурнире: с кем сыграют Свитолина, Костюк и другие на "тысячнике" в Мадриде Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Грунтовый сезон в теннисе набирает обороты: в Мадриде состоялась жеребьевка престижного турнира WTA 1000, где Украина будет представлена рекордным количеством игроков.

Кто из украинок сыграет в основе

Сразу четыре наши теннисистки начнут путь из основной сетки, а еще три - попытаются пробиться через квалификационное сито.

Внимание болельщиков приковано к Элине Свитолиной, которая в прошлом году остановилась лишь в шаге от финала, и Марте Костюк, которая находится в феноменальной форме после триумфа в Руане.

Первые матчи основной сетки стартуют уже 21 апреля, и жребий подготовил для украинок немало интересных противостояний.

Привилегии для лидеров и экзамен для Ястремской

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (7-й номер посева) и Марта Костюк (26-й номер) благодаря высокому рейтингу пропускают первый круг.

Свитолина начнет турнир матчем против победительницы пары Виктория Голубич (Швейцария) - Анна Бондар (Венгрия).

Костюк будет ждать сильнейшую в дуэли между казахстанкой Юлией Путинцевой и чешкой Терезой Валентовой.

Даяна Ястремская стартует с первого раунда матчем против аргентинки Соланы Сиерры. В случае успеха ее ждет серьезная проверка - шестая сеяная Аманда Анисимова.

Дебютантка мадридского "тысячника" Александра Олейникова сыграет с одной из победительниц квалификации.

Старт квалификации

В отборочном турнире, который стартует 20 апреля, выступят еще три представительницы Украины, причем все они попали в число сеяных.

Юлия Стародубцева (1-й номер посева квалификации) сыграет против итальянки Лукреции Стефанини. Ангелина Калинина начнет путь матчем против испанки Марины Бассольс Риберы. А Дарья Снигур будет экзаменовать бразильянку Наухани Виторию Леме да Силву.

Расписание турнира в Мадриде

20 апреля: старт квалификации.

21-22 апреля: матчи первого круга основной сетки.

23-24 апреля: поединки второго круга с участием Свитолиной и Костюк.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию