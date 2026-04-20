Семь украинок на супертурнире: с кем сыграют Свитолина, Костюк и другие на "тысячнике" в Мадриде
Грунтовый сезон в теннисе набирает обороты: в Мадриде состоялась жеребьевка престижного турнира WTA 1000, где Украина будет представлена рекордным количеством игроков.
Кто из украинок сыграет в основе
Сразу четыре наши теннисистки начнут путь из основной сетки, а еще три - попытаются пробиться через квалификационное сито.
Внимание болельщиков приковано к Элине Свитолиной, которая в прошлом году остановилась лишь в шаге от финала, и Марте Костюк, которая находится в феноменальной форме после триумфа в Руане.
Первые матчи основной сетки стартуют уже 21 апреля, и жребий подготовил для украинок немало интересных противостояний.
Привилегии для лидеров и экзамен для Ястремской
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (7-й номер посева) и Марта Костюк (26-й номер) благодаря высокому рейтингу пропускают первый круг.
Свитолина начнет турнир матчем против победительницы пары Виктория Голубич (Швейцария) - Анна Бондар (Венгрия).
Костюк будет ждать сильнейшую в дуэли между казахстанкой Юлией Путинцевой и чешкой Терезой Валентовой.
Даяна Ястремская стартует с первого раунда матчем против аргентинки Соланы Сиерры. В случае успеха ее ждет серьезная проверка - шестая сеяная Аманда Анисимова.
Дебютантка мадридского "тысячника" Александра Олейникова сыграет с одной из победительниц квалификации.
Старт квалификации
В отборочном турнире, который стартует 20 апреля, выступят еще три представительницы Украины, причем все они попали в число сеяных.
Юлия Стародубцева (1-й номер посева квалификации) сыграет против итальянки Лукреции Стефанини. Ангелина Калинина начнет путь матчем против испанки Марины Бассольс Риберы. А Дарья Снигур будет экзаменовать бразильянку Наухани Виторию Леме да Силву.
Расписание турнира в Мадриде
20 апреля: старт квалификации.
21-22 апреля: матчи первого круга основной сетки.
23-24 апреля: поединки второго круга с участием Свитолиной и Костюк.
