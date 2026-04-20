Костюк на порозі топ-20 та неймовірний зліт Подрез: українки в оновленому рейтингу WTA
Оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA) зафіксував значне покращення позицій відразу кількох представниць України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Прорив тріумфаторок Руана
Перемога на турнірі у Франції дозволила Марті Костюк піднятися на 23-й рядок світової класифікації (+5 позицій). Це чергове наближення Марти до її персонального рекорду (16-те місце) та статусу сіяної на великих турнірах.
Проте справжній фурор викликав прогрес 19-річної Вероніки Подрез. Після свого дебютного фіналу на рівні WTA вона перестрибнула відразу 62 сходинки і вперше в кар'єрі увірвалася до топ-150, посівши 147-ме місце.
Світоліна в еліті та повернення Снігур
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено розпочинає свій 230-й тиждень у топ-10. Після успішного виступу в Штутгарті вона зберегла за собою 7-му позицію у світі.
Важливою подією стало і повернення до першої сотні Дарії Снігур. Завдяки вдалим виступам вона піднялася на 98-ме місце (+3).
Загалом ситуація в українському топ-списку виглядає наступним чином.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
- 7 (7). Еліна Світоліна
- 23 (28). Марта Костюк
- 49 (49). Даяна Ястремська
- 53 (53). Юлія Стародубцева
- 70 (70). Олександра Олійникова
- 98 (101). Дарія Снігур
- 110 (107). Ангеліна Калініна
- 147 (209). Вероніка Подрез
- 237 (251). Катаріна Завацька
- 303 (272). Анастасія Соболєва
Що у топ-10
На вершині світового рейтингу продовжує перебувати Аріна Соболенко. Єдиною зміною в першій десятці стало незначне переміщення позицій у нижній частині.
Топ-10 світового рейтингу:
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Іга Свьонтек (Польща)
- (5). Джессіка Пегула (США)
- (6). Аманда Анісімова (США)
- (7). Еліна Світоліна (Україна)
- (9). Мірра Андрєєва
- (8). Жасмін Паоліні (Італія)
- (10). Вікторія Мбоко (Канада)
