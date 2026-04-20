Костюк на порозі топ-20 та неймовірний зліт Подрез: українки в оновленому рейтингу WTA

Прорив тріумфаторок Руана

Перемога на турнірі у Франції дозволила Марті Костюк піднятися на 23-й рядок світової класифікації (+5 позицій). Це чергове наближення Марти до її персонального рекорду (16-те місце) та статусу сіяної на великих турнірах.

Проте справжній фурор викликав прогрес 19-річної Вероніки Подрез. Після свого дебютного фіналу на рівні WTA вона перестрибнула відразу 62 сходинки і вперше в кар'єрі увірвалася до топ-150, посівши 147-ме місце.

Світоліна в еліті та повернення Снігур

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено розпочинає свій 230-й тиждень у топ-10. Після успішного виступу в Штутгарті вона зберегла за собою 7-му позицію у світі.

Важливою подією стало і повернення до першої сотні Дарії Снігур. Завдяки вдалим виступам вона піднялася на 98-ме місце (+3).

Загалом ситуація в українському топ-списку виглядає наступним чином.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

7 (7). Еліна Світоліна

23 (28). Марта Костюк

49 (49). Даяна Ястремська

53 (53). Юлія Стародубцева

70 (70). Олександра Олійникова

98 (101). Дарія Снігур

110 (107). Ангеліна Калініна

147 (209). Вероніка Подрез

237 (251). Катаріна Завацька

303 (272). Анастасія Соболєва

Що у топ-10

На вершині світового рейтингу продовжує перебувати Аріна Соболенко. Єдиною зміною в першій десятці стало незначне переміщення позицій у нижній частині.

Топ-10 світового рейтингу: