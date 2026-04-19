Українська заруба в Руані: як Костюк та Подрез розіграли титул Світоліної

18:00 19.04.2026 Нд
Другий рік поспіль вітчизняна тенісистка тріумфує на престижному змаганні
Головний трофей міжнародного турніру серії WTA 250 Rouen Open залишився в українських руках. Естафету від лідерки вітчизняного тенісу Еліни Світоліної, яка перемогла тут у минулому році, перейняла друга ракетка країни Марта Костюк.

WTA 250, Руан. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Вероніка Подрез (Україна) – 6:3, 6:4

Історичне значення фіналу

У матчі за головний титул турніру у Франції зійшлися дві українки з різних полюсів світового рейтингу: друга вітчизняна ракетка Марта Костюк (WTA 28) та юна дебютантка Туру Вероніка Подрез (WTA 209), яка у вітчизняному списку посідає восьму сходинку.

Це був перший випадок в історії, коли за титул WTA сперечалися дві "синьо-жовті" спортсменки.

Явною фавориткою вважалася Костюк – перший номер посіву в Руані. Проте 19-річна Подрез встигла створити тут стільки сенсацій, що однозначно ставити на більш рейтингову суперницю було б, як мінімум, необачно.

Гойдалки першого сету

Поєдинок розпочався з несподіванки: Костюк програла свою подачу, і Подрез повела в рахунку – 1:0. Втім Марта вчасно взяла себе в руки та відіграла брейк, а потім забрала ще один гейм на м'ячах суперниці – 3:1. Перелом?

Зовсім ні, Подрез і не думала здаватися. Вона знову забрала гейм на подачі Костюк, а згодом і зрівняла рахунок – 3:3. Але на більше сил у юної тенісистки не вистачило. Костюк впевнено забрала три гейми поспіль і виграла стартовий сет – 6:3.

Рівна гра і вирішальний брейк

Другу партію Костюк розпочала більш упевнено: брейк, потім виграш своєї подачі і – 2:0. Але й Подрез показала, що вміє тримати удар. Дзеркальна відповідь від Вероніки, і рахунок знову рівний – 2:2.

Далі була рівна гра, у якій юна Вероніка ні в чому не поступалася більш досвідченій Марті. А вирішальни став дев'ятий гейм, коли Костюк у надзвичайно напруженій боротьбі виграла чужу подачу. Згодом вона закрила поєдинок, вигравши на власних м'ячах - 6:4.

Костюк підтвердила свій статус головної фаворитки на турнірі, але далося їй це зовсім нелегко.

Другий трофей Костюк та прогрес українок у рейтингу

Марта взяла другий трофей у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах. До цього вона тріумфувала в березні 2023 року на турнірі WTA 250 в американському Остіні.

У понеділок, 20 квітня, в оновленому світовому рейтингу вона підніметься одразу на п'ять позицій і стане 23-ю.

Подрез завдяки дебютному фіналу в кар'єрі взагалі зробить гігантський крок у світовому реєстрі – з 209-ї одразу на 147-му сходинку.

"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи