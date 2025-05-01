Світоліна у битві за фінал Мадрида зіграє проти кривдниці Костюк

Перша ракетка України Еліна Світоліна – за крок до фіналу турніру WTA 1000 в іспанському Мадриді. Але, щоб потрапити туди, треба здолади лідерку світового рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації .

Як Соболенко зі скандалами дотиснула Костюк

За крок до вирішального матчу могло відбутися й українське тенісне дербі, в якому зустрілись би Світоліна та Марта Костюк. Для цього друга вітчизняна ракетка повинна була перемогти "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко, яка очолює рейтинг WTA.

Марта провела дуже конкурентний поєдинок і цілком могла завершити його на свою користь. Відчувала це й суперниця, яка вкотре показала свою неврівноваженість, через що у грі винила скандальна ситуація. В одному з епізодів судді дозволили Соболенко виконати… дві перші подачі, коли білоруска вимагала зупинки матчу через дощ. Такі стресові ситуації притаманні Соболенко – це складова її тактики. Так, залучивши весь свій арсенал, "нейтралка" вирвала перемогу в української тенісистки в поєдинку з двома тай-брейками – 7:6, 7:6.

Які шанси у Світоліної проти "нейтральної" білоруски

Тепер випробування неврівноваженою першою ракетко світу належить пройти Світоліній.

Суперниці добре знайомі одна з одною: це буде вже шосте їхнє протистояння. Зараз рахунок – 4:1 на користь Соболенко, хоча більшість зустрічей між суперницями пройшла в напруженій боротьбі. На ґрунтовому покритті тенісистки перетиналися тричі: тут перевага білоруски не така значна – 2:1.

Букмекери у прийдешній грі прогнозовано віддають перевагу першій ракетці світу. Хоча залишають шанси й українці. Ставки на перемогу Соболенко різні контори приймають у межах – 1,51-1,57. Вірогідність успіху Світоліної оцінюють в – 2,52-2,70.

Насправді в українки зараз непогані шанси створити сенсацію. Еліна перебуває у чудовій формі, про що свідчать її серії з 11-ти виграних матчів та 22-х переможних сетів поспіль. Українка традиційно сильно грає на ґрунті.

Крім того, Світоліна підходить до півфіналу більш свіжою: попередній матч з японкою Моюкою Утідзімою вона провела впевнено й без надмірного навантаження (6:2, 6:1). Натомість Соболенко витратила значно більше енергії у важкому чвертьфіналі з Костюк.

Де і коли дивитися півфінал

Світоліна та Соболенко вийдуть на корт 1 травня о 22:30 за київським часом. В іншому півфіналі зіграють американка Коко Гофф ті Іга Свьонтек з Польщі.

Вирішальні поєдинки турніру WTA в Мадриді в Україні транслює Setanta Sports. Матчі доступні в прямому ефірі на OTT-платформі і на телеканалі Setanta Sports Premium.