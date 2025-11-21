Швеція запропонувала Україні несподіваний варіант проведення домашнього матчу плей-офф

Пропозиція шведів

За словами менеджер збірної Швеції Стефана Петтерссона, скандинави вже повідомили делегацію УАФ, що готові надати стадіон у своїй країні, якщо це буде потрібно.

"Я повідомив їм про таку можливість. Тепер м'яч на їхньому боці", - сказав Петтерссон.

Він підтвердив, що розмова відбулася одразу після жеребкування у Цюриху.

"У них зараз багато турбот, їм потрібно обговорити всі варіанти. Це зрозуміло. Але вони знають, що можуть зіграти в Швеції. Якщо оберуть нас – ми не будемо проти", – додав представник шведської команди.

Яку саме арену може надати Швеція – офіційно не розглядають. Петтерссон уникає конкретики:

"Я не хочу зараз спекулювати. Ми ще не встигли обговорити це всередині федерації".

Коли Україна повинна назвати арену

За регламентом ФІФА, господар матчу повинен оголосити стадіон не пізніше ніж за чотири місяці до гри. Тож дедлайн – середа, 26 листопада.

Утім, Петтерссон визнає, що через обставини Україна може отримати кілька додаткових днів.

"Було б логічно, якщо б їм дозволили трохи більше часу. Ми точно не будемо конфліктувати через кілька днів різниці", - зазначив він.

Україна – Швеція у плей-офф: що відомо

Збірні двох країн зустрінуться між собою у півфіналі плей-офф за право зіграти на мундіалі-2026.

Матч відбудеться 26 березня 2026 року, номінальним господарем виступить Україна.

Переможець пари у фіналі міні-турніру зійдеться з кращою командою іншого півфіналу – Польща – Албанія та буде господарем поєдинку, в якому вирішиться доля путівки на ЧС.