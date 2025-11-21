Швеція запропонувала Україні несподіваний варіант проведення домашнього матчу плей-офф

Поки Україна розмірковує, де приймати суперників у стикових іграх відбору чемпіонату світу-2026, на допомогу прийшли представники команди-суперниці. Шведи запропонували команді Сергія Реброва несподіваний варіант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gоteborgs-Posten.
За словами менеджер збірної Швеції Стефана Петтерссона, скандинави вже повідомили делегацію УАФ, що готові надати стадіон у своїй країні, якщо це буде потрібно.
"Я повідомив їм про таку можливість. Тепер м'яч на їхньому боці", - сказав Петтерссон.
Він підтвердив, що розмова відбулася одразу після жеребкування у Цюриху.
"У них зараз багато турбот, їм потрібно обговорити всі варіанти. Це зрозуміло. Але вони знають, що можуть зіграти в Швеції. Якщо оберуть нас – ми не будемо проти", – додав представник шведської команди.
Яку саме арену може надати Швеція – офіційно не розглядають. Петтерссон уникає конкретики:
"Я не хочу зараз спекулювати. Ми ще не встигли обговорити це всередині федерації".
За регламентом ФІФА, господар матчу повинен оголосити стадіон не пізніше ніж за чотири місяці до гри. Тож дедлайн – середа, 26 листопада.
Утім, Петтерссон визнає, що через обставини Україна може отримати кілька додаткових днів.
"Було б логічно, якщо б їм дозволили трохи більше часу. Ми точно не будемо конфліктувати через кілька днів різниці", - зазначив він.
Збірні двох країн зустрінуться між собою у півфіналі плей-офф за право зіграти на мундіалі-2026.
Матч відбудеться 26 березня 2026 року, номінальним господарем виступить Україна.
Переможець пари у фіналі міні-турніру зійдеться з кращою командою іншого півфіналу – Польща – Албанія та буде господарем поєдинку, в якому вирішиться доля путівки на ЧС.
