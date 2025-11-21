Швеция предложила Украине неожиданный вариант проведения домашнего матча плей-офф

Пока Украина размышляет, где принимать соперников в стыковых играх отбора чемпионата мира-2026, на помощь пришли представители команды-соперницы. Шведы предложили команде Сергея Реброва неожиданный вариант.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gоteborgs-Posten.
По словам менеджер сборной Швеции Стефана Петтерссона, скандинавы уже уведомили делегацию УАФ, что готовы предоставить стадион в своей стране, если это потребуется.
"Я сообщил им о такой возможности. Теперь мяч на их стороне", - сказал Петтерссон.
Он подтвердил, что разговор состоялся сразу после жеребьевки в Цюрихе.
"У них сейчас много забот, им нужно обсудить все варианты. Это понятно. Но они знают, что могут сыграть в Швеции. Если выберут нас - мы не будем против", - добавил представитель шведской команды.
Какую именно арену может предоставить Швеция - официально не рассматривают. Петтерссон избегает конкретики:
"Я не хочу сейчас спекулировать. Мы еще не успели обсудить это внутри федерации".
По регламенту ФИФА, хозяин матча должен объявить стадион не позднее чем за четыре месяца до игры. Поэтому дедлайн - среда, 26 ноября.
Впрочем, Петтерссон признает, что в силу обстоятельств Украина может получить несколько дополнительных дней.
"Было бы логично, если бы им позволили немного больше времени. Мы точно не будем конфликтовать из-за нескольких дней разницы", - отметил он.
Сборные двух стран встретятся между собой в полуфинале плей-офф за право сыграть на мундиале-2026.
Матч состоится 26 марта 2026 года, номинальным хозяином выступит Украина.
Победитель пары в финале мини-турнира сойдется с лучшей командой другого полуфинала - Польша - Албания и будет хозяином поединка, в котором решится судьба путевки на ЧМ.
