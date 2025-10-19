Шок у "Динамо": Ярмоленко не зіграє в Лізі конференцій

Конфлікт із тренером: що відомо про ситуацію навколо Ярмоленка

Нагадаємо, що після поразки від "Крістал Пелас" Андрій Ярмоленко не повернувся з Англії до України, пропустивши наступний матч "Динамо" проти "Металіста-1925".

Як повідомив журналіст Ігор Циганик, між капітаном та головним тренером Олександром Шовковським існує напруження, яке триває вже певний час.

"Конфлікт існує і він існує вже певний період часу. Це відомо всім", - заявив Циганик.

За словами журналіста Віктора Вацка, Шовковський більше не розраховує на Ярмоленка, а напруга в роздягальні свідчить про серйозні проблеми всередині команди.

Що далі для "Динамо"

Після п’яти поспіль нічиїх у чемпіонаті "Динамо" переживає непростий період. Відсутність лідера лише підсилює чутки про можливі зміни в команді.

