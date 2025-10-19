Шок в "Динамо": Ярмоленко не сыграет в Лиге конференций

Конфликт с тренером: что известно о ситуации вокруг Ярмоленко

Напомним, что после поражения от "Кристал Пэлас" Андрей Ярмоленко не вернулся из Англии в Украину, пропустив следующий матч "Динамо" против "Металлиста-1925".

Как сообщил журналист Игорь Цыганик, между капитаном и главным тренером Александром Шовковским существует напряжение, которое длится уже некоторое время.

"Конфликт существует и он существует уже определенный период времени. Это известно всем", - заявил Цыганык.

По словам журналиста Виктора Вацко, Шовковский больше не рассчитывает на Ярмоленко, а напряжение в раздевалке свидетельствует о серьезных проблемах внутри команды.

Что дальше для "Динамо"

После пяти подряд ничьих в чемпионате "Динамо" переживает непростой период. Отсутствие лидера лишь усиливает слухи о возможных изменениях в команде.

