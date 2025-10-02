ua en ru
Кияни без шансів: "Крістал Пелас" обіграв "Динамо"

Четвер 02 жовтня 2025 21:43
UA EN RU
Кияни без шансів: "Крістал Пелас" обіграв "Динамо" "Динамо" програло "Крістал Пелес" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

Київське "Динамо" програли стартовий матч основного раунду Ліги конференцій-2025/26. У польському Любліні підопічні Олексія Шовковського поступилися англійському "Крістал Пелас" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як розгорталася гра

Перша небезпечна атака англійців сталася вже на 18-й хвилині: Борна Соса виконав простріл у штрафний майданчик, але голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет вчасно перехопив м’яч.

Перший гол забив Даніель Муньйос на 31-й хвилині - українська команда в цей момент грала в меншості через травму Тараса Михавка, який так і не зміг повернутися на поле.

На 33-й хвилині кияни здійснили заміну: Назар Волошин вийшов замість травмованого Тараса Михавка.

На 45-й хвилині Борна Соса мав шанс подвоїти рахунок, але його удар пройшов прямо у руки Нещерета.

У другому таймі Микола Шапаренко пробив у ствір воріт "Пелас" на 54-й хвилині, але м’яч пролетів повз стійку.

Едді Нкетіа оформив гол на 56-й хвилині, проте його взяття воріт було скасоване через офсайд. Через дві хвилини англієць повторив спробу - і цього разу м’яч перетнув лінію воріт, встановивши рахунок 2:0. VAR перевірив моменти можливого офсайду, однак обидва голи залишилися дійсними.

Далі "Динамо" провело подвійну заміну: Піхальонок та Огундана замінили Яцика та Ярмоленка. "Крістал Пелас" також зробив заміни, включаючи вихід Нкетіа, який і забив голи.

Борна Соса отримав жовту картку на 74-й хвилині, а через дві хвилини був вилучений після другого попередження за грубий підкат проти Олександра Тимчика.

На 81-й хвилині Динамо оновило склад: Олександр Караваєв та Владислав Бленуце замінили Олександра Тимчика та Шапаренка.

Передісторія та турнірний контекст

Перед матчем "Динамо" втратило перемогу у матчі з львівськими "Карпатами" (3:3) та програвало очки у третьому турі поспіль у чемпіонаті України.

"Крістал Пелас" напередодні сенсаційно переміг "Ліверпуль" в АПЛ, продовживши безпрограшну серію до 18 матчів і посідаючи третє місце в турнірній таблиці.

Лондонський клуб потрапив у Лігу конференцій після того, як УЄФА понизив його з Ліги Європи через конфлікт власників клубів – Джон Текстор також володіє французьким "Ліоном", який мав пріоритет участі у ЛЄ.

Формат Ліги конференцій-2025/26

Цього сезону основна стадія турніру розширена до 36 команд і проходить у форматі єдиної ліги. Кожна команда проведе по шість матчів – три вдома та три на виїзді. Вісім найкращих клубів напряму потраплять у 1/8 фіналу, команди на 9–24 місцях зіграють стикові поєдинки, останні 12 клубів залишать єврокубки.

Суперниками Динамо, окрім "Крістал Пелас", будуть: "Самсунспор" (Туреччина), "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Раніше ми розповіли про підсумки 2-го туру Ліги чемпіонів та як зіграли українці.

Також читайте про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".

