"Динамо" знову втратило очки в УПЛ: "біло-сині" не можуть виграти з серпня (відео)

Субота 18 жовтня 2025 17:24
"Динамо" знову втратило очки в УПЛ: "біло-сині" не можуть виграти з серпня (відео) Фото: "Динамо" знову втратило перемогу (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" в рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги грало з луганською "Зорею". Поєдинок пройшов на столичній арені імені Лобановського, хоча й був номінально гостьовим для "біло-синіх".

Про те, як пройшов матч – розповідає РБК-Україна.

УПЛ, 9-й тур

"Зоря" – "Динамо" – 1:1

Голи: Будківський, 84 - Буяльський, 61

Перед матчем

"Динамо" не вигравало в УПЛ чотири поєдинки поспіль, завершуючи внічию протистояння з "Оболонню", "Олександрією", "Карпатами" та "Металістом 1925". Остання перемога була ще у серпні – над "Поліссям" (4:1).

У грі з луганцями кияни заблокували участь своїх футболістів – Романа Саленка та Андрія Маткевича, які виступають за "Зорю" на правах оренди.

Як пройшла гра

У першому таймі найкращими на полі були воротарі – Сапутін із "Зорі" та Нещерет з "Динамо". Якби не їхні сейви, м'яч неодмінно опинився б у воротах.

Найбільш гострий момент мали номінальні господарі. На 40-й хвилині, після виходу два в два, Вантух видав пас майже на порожні ворота Анджушічу. Але Нещерет зробив суперсейв після удару боснійця.

Після перерви кияни грали більш активно і нарешті забили. На 61-й хвилині Буяльський після пасу Караваєва точно пробив у кут воріт без шансів для голкіпера.

Після цього кияни мали ще декілька нагод збільшити перевагу, але натомість отримали гол у свої ворота.

Під завісу поєдинку "Зоря" провела результативну атаку, в ході якої Анджушіч навісив у штрафний, де Будківський, відірвавшись від Попова, точно пробив головою - 1:1. Це був п'ятий гол форварда "Зорі" в поточному чемпіонаті.

"Динамо" вп'яте поспіль зіграло внічию в УПЛ.

Турнірна ситуація

"Динамо" набрало 17 очок і йде в таблиці УПЛ другим, поступаючись двома пунктами "Кривбасу", який сьогодні переміг "Рух" (2:1).

17 очок також має донецький "Шахтар". "Гірники" сьогодні о 18:00 розпочнуть поєдинок у Житомирі з "Поліссям".

Раніше ми опублікували точний розклад матчів та трансляцій 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Також ми розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.

