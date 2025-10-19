ua en ru
Шок у "Динамо": Ярмоленко не зіграє в Лізі конференцій

Неділя 19 жовтня 2025 15:53
Андрій Ярмоленко (фото: fcdynamo.com)
Автор: Катерина Урсатій

Капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко не допоможе команді у поєдинку другого туру основного етапу Ліги конференцій проти турецького "Самсунспора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ярмоленко пропустить матч Ліги конференцій

35-річний вінгер пропустить зустріч через застуду. Також поза грою залишаються Микола Шапаренко, Олександр Тимчик і Владислав Дубінчак, які продовжують відновлення після травм литкового м’яза.

Крім того, Крістіан Біловар має проблеми з привідним м’язом, а Анхель Торрес завершує курс реабілітації та близький до повернення в загальну групу.

Поєдинок "Самсунспор" - "Динамо" відбудеться у четвер, 23 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у стартовому турі кияни поступилися англійському "Крістал Пелас".

Конфлікт із тренером: що відомо про ситуацію навколо Ярмоленка

Нагадаємо, що після поразки від "Крістал Пелас" Андрій Ярмоленко не повернувся з Англії до України, пропустивши наступний матч "Динамо" проти "Металіста-1925".

Як повідомив журналіст Ігор Циганик, між капітаном та головним тренером Олександром Шовковським існує напруження, яке триває вже певний час.

"Конфлікт існує і він існує вже певний період часу. Це відомо всім", - заявив Циганик.

За словами журналіста Віктора Вацка, Шовковський більше не розраховує на Ярмоленка, а напруга в роздягальні свідчить про серйозні проблеми всередині команди.

Що далі для "Динамо"

Після п’яти поспіль нічиїх у чемпіонаті "Динамо" переживає непростий період. Відсутність лідера лише підсилює чутки про можливі зміни в команді.

Раніше ми писали, як "Динамо" знову втратило очки в УПЛ у матчі проти "Зорі".

Також ми розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.

