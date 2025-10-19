ua en ru
Шок в "Динамо": Ярмоленко не сыграет в Лиге конференций

Воскресенье 19 октября 2025 15:53
UA EN RU
Шок в "Динамо": Ярмоленко не сыграет в Лиге конференций Андрей Ярмоленко (фото: fcdynamo.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не поможет команде в поединке второго тура основного этапа Лиги конференций против турецкого "Самсунспора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Ярмоленко пропустит матч Лиги конференций

35-летний вингер пропустит встречу из-за простуды. Также вне игры остаются Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак, которые продолжают восстановление после травм икроножной мышцы.

Кроме того, Кристиан Биловар имеет проблемы с приводящей мышцей, а Анхель Торрес завершает курс реабилитации и близок к возвращению в общую группу.

Поединок "Самсунспор" - "Динамо" состоится в четверг, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в стартовом туре киевляне уступили английскому "Кристал Пэлас".

Конфликт с тренером: что известно о ситуации вокруг Ярмоленко

Напомним, что после поражения от "Кристал Пэлас" Андрей Ярмоленко не вернулся из Англии в Украину, пропустив следующий матч "Динамо" против "Металлиста-1925".

Как сообщил журналист Игорь Цыганик, между капитаном и главным тренером Александром Шовковским существует напряжение, которое длится уже некоторое время.

"Конфликт существует и он существует уже определенный период времени. Это известно всем", - заявил Цыганык.

По словам журналиста Виктора Вацко, Шовковский больше не рассчитывает на Ярмоленко, а напряжение в раздевалке свидетельствует о серьезных проблемах внутри команды.

Что дальше для "Динамо"

После пяти подряд ничьих в чемпионате "Динамо" переживает непростой период. Отсутствие лидера лишь усиливает слухи о возможных изменениях в команде.

Ранее мы писали, как "Динамо" снова потеряло очки в УПЛ в матче против "Зари".

Также мы рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.

