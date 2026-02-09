Шевченко зустрінеться з Інфантіно на тлі заяв про повернення росіян

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував скандальну заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливе повернення російських команд у міжнародний футбол.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови УАФ на прес-конференції, присвяченій підсумкам другого року його роботи на чолі організації.
За словами Шевченка, позиція Української асоціації футболу залишається незмінною: поки триває війна в Україні, жодних поступок щодо росіян не має бути.
"Хочу почати з головної новини тижня – інтерв'ю президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливий допуск росіян у футбол. УАФ відреагувала негайно. Ви всі бачили нашу заяву – ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна: поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян до футболу", - заявив голова УАФ.
Шевченко повідомив, що протягом останніх днів відбулась активна комунікація з представниками ФІФА на різних рівнях.
"Зараз Рада ФІФА не розглядає повернення росіян. Цю інформацію також оприлюднили європейські ЗМІ", - додав він.
Президент УАФ також анонсував майбутню зустріч із Джанні Інфантіно, щоб ще раз детально пояснити ситуацію в Україні та підтвердити позицію асоціації.
Шевченко зазначив, що колеги з інших національних федерацій підтримують Україну, і поки ця підтримка збережена, повернення російських команд до змагань не розглядається.
Нагадаємо, що Джанні Інфантіно в інтерв'ю Sky News назвав чинний бан росіян неефективним, зазначивши, що він "лише посилює розчарування та ворожнечу". За його словами, дозволити росіянам грати у футбол в інших країнах могло б "допомогти розвитку спорту і підтримати молодих гравців".
Президент ФІФА також запропонував змінити статути організації, заборонивши відсторонення будь-яких країн через політичні дії їхніх лідерів. Він вважає, що спорт "має об'єднувати людей навіть у розділеному світі".
На цей виступ різко відповіли в УАФ, МЗС України. Також його розкритикував очільник Міністерства молоді та спорту України.
Раніше ми повідомили, що МОК також подає сигнали про повернення росіян.
Крім того, ми писали, що українські спортсмени отримали чіткі інструкції щодо росіян на Олімпіаді-2026.