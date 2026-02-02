ua en ru
Інфантіно зробив заяву про повернення росіян – УАФ відреагувала

Понеділок 02 лютого 2026 20:58
Інфантіно зробив заяву про повернення росіян – УАФ відреагувала Джанні Інфантіно (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрій Костенко

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно висловився за можливе скасування відсторонення російських команд від міжнародних футбольних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Мотиви очільника ФІФА

Інфантіно назвав чинний бан неефективним, зазначивши, що він лише посилює розчарування та ворожнечу. За його словами, дозволити росіянам грати у футбол в інших країнах Європи могло б допомогти розвитку спорту і підтримати молодих гравців.

Президент ФІФА також запропонував змінити статути організації, заборонивши відсторонення будь-яких країн через політичні дії їхніх лідерів. Він вважає, що спорт має об'єднувати людей навіть у розділеному світі.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році російські збірні та клуби були відсторонені від усіх турнірів під егідою ФІФА, включно з чемпіонатом світу-2022 та відбором до ЧС-2026.

Раніше Інфантіно висловлював надію на повернення Росії в міжнародний футбол у 2025 році, сподіваючись на поліпшення ситуації і завершення війни.

Відповідь України

Українська асоціація футболу оперативно відреагувала на заяву ФІФА, опублікувавши допис у соцмережах.

"УАФ закликає ФІФА та її президента не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України", - йдеться у заяві.

УАФ наголосила, що відсторонення російських команд є ефективним способом тиску на агресора, а потенційне повернення збірних РФ загрожує безпеці та цілісності турнірів.

Що кажуть в УЄФА

Європейська футбольна асоціація також продовжує відсторонення Росії від своїх турнірів з 2022 року: збірні не беруть участі в чемпіонатах Європи, а клуби залишаються поза єврокубками.

У вересні 2025 року президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що повернення РФ можливо лише після завершення бойових дій в Україні.

У 2023 році УЄФА ініціював повернення російських команд U-17, проте бойкот змагань оголосили Україна та ще 12 членів організації. Відновлення цих турнірів тоді не відбулося через "відсутність технічного рішення для реалізації".

Раніше ми писали, скільки нейтральних росіян та білорусів поїдуть на зимову Олімпіаду-2026.

Також ми розповіли, хто насправді стоїть за поверненням РФ у дзюдо.

