Шевченко встретится с Инфантино на фоне заявлений о возвращении россиян

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд в международный футбол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы УАФ на пресс-конференции, посвященной итогам второго года его работы во главе организации.
По словам Шевченко, позиция Украинской ассоциации футбола остается неизменной: пока идет война в Украине, никаких уступок в отношении россиян не должно быть.
"Хочу начать с главной новости недели - интервью президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном допуске россиян в футбол. УАФ отреагировала немедленно. Вы все видели наше заявление - мы четко выразили нашу позицию, которая неизменна: пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол", - заявил глава УАФ.
Шевченко сообщил, что в последние дни состоялась активная коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях.
"Сейчас Совет ФИФА не рассматривает возвращение россиян. Эту информацию также обнародовали европейские СМИ", - добавил он.
Президент УАФ также анонсировал предстоящую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз подробно объяснить ситуацию в Украине и подтвердить позицию ассоциации.
Шевченко отметил, что коллеги из других национальных федераций поддерживают Украину, и пока эта поддержка сохранена, возвращение российских команд к соревнованиям не рассматривается.
Напомним, что Джанни Инфантино в интервью Sky News назвал действующий бан россиян неэффективным, отметив, что он "только усиливает разочарование и вражду". По его словам, разрешить россиянам играть в футбол в других странах могло бы "помочь развитию спорта и поддержать молодых игроков".
Президент ФИФА также предложил изменить уставы организации, запретив отстранение каких-либо стран из-за политических действий их лидеров. Он считает, что спорт "должен объединять людей даже в разделенном мире".
На это выступление резко ответили в УАФ, МИД Украины. Также его раскритиковал глава Министерства молодежи и спорта Украины.
