Шевченко зустрінеться з Інфантіно на тлі заяв про повернення росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови УАФ на прес-конференції , присвяченій підсумкам другого року його роботи на чолі організації.

Чітка позиція УАФ

За словами Шевченка, позиція Української асоціації футболу залишається незмінною: поки триває війна в Україні, жодних поступок щодо росіян не має бути.

"Хочу почати з головної новини тижня – інтерв'ю президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливий допуск росіян у футбол. УАФ відреагувала негайно. Ви всі бачили нашу заяву – ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна: поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян до футболу", - заявив голова УАФ.

Майбутня зустріч з Інфантіно

Шевченко повідомив, що протягом останніх днів відбулась активна комунікація з представниками ФІФА на різних рівнях.

"Зараз Рада ФІФА не розглядає повернення росіян. Цю інформацію також оприлюднили європейські ЗМІ", - додав він.

Президент УАФ також анонсував майбутню зустріч із Джанні Інфантіно, щоб ще раз детально пояснити ситуацію в Україні та підтвердити позицію асоціації.

Шевченко зазначив, що колеги з інших національних федерацій підтримують Україну, і поки ця підтримка збережена, повернення російських команд до змагань не розглядається.

Що сказав президент ФІФА

Нагадаємо, що Джанні Інфантіно в інтерв'ю Sky News назвав чинний бан росіян неефективним, зазначивши, що він "лише посилює розчарування та ворожнечу". За його словами, дозволити росіянам грати у футбол в інших країнах могло б "допомогти розвитку спорту і підтримати молодих гравців".

Президент ФІФА також запропонував змінити статути організації, заборонивши відсторонення будь-яких країн через політичні дії їхніх лідерів. Він вважає, що спорт "має об'єднувати людей навіть у розділеному світі".

На цей виступ різко відповіли в УАФ, МЗС України. Також його розкритикував очільник Міністерства молоді та спорту України.