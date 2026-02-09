Шевченко встретится с Инфантино на фоне заявлений о возвращении россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы УАФ на пресс-конференции , посвященной итогам второго года его работы во главе организации.

Четкая позиция УАФ

По словам Шевченко, позиция Украинской ассоциации футбола остается неизменной: пока идет война в Украине, никаких уступок в отношении россиян не должно быть.

"Хочу начать с главной новости недели - интервью президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном допуске россиян в футбол. УАФ отреагировала немедленно. Вы все видели наше заявление - мы четко выразили нашу позицию, которая неизменна: пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол", - заявил глава УАФ.

Предстоящая встреча с Инфантино

Шевченко сообщил, что в последние дни состоялась активная коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях.

"Сейчас Совет ФИФА не рассматривает возвращение россиян. Эту информацию также обнародовали европейские СМИ", - добавил он.

Президент УАФ также анонсировал предстоящую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз подробно объяснить ситуацию в Украине и подтвердить позицию ассоциации.

Шевченко отметил, что коллеги из других национальных федераций поддерживают Украину, и пока эта поддержка сохранена, возвращение российских команд к соревнованиям не рассматривается.

Что сказал президент ФИФА

Напомним, что Джанни Инфантино в интервью Sky News назвал действующий бан россиян неэффективным, отметив, что он "только усиливает разочарование и вражду". По его словам, разрешить россиянам играть в футбол в других странах могло бы "помочь развитию спорта и поддержать молодых игроков".

Президент ФИФА также предложил изменить уставы организации, запретив отстранение каких-либо стран из-за политических действий их лидеров. Он считает, что спорт "должен объединять людей даже в разделенном мире".

На это выступление резко ответили в УАФ, МИД Украины. Также его раскритиковал глава Министерства молодежи и спорта Украины.