Швеція втрачає лідера атаки: рекордсмен АПЛ не допоможе збірній у матчі з Україною

Вівторок 23 грудня 2025 11:23
Швеція втрачає лідера атаки: рекордсмен АПЛ не допоможе збірній у матчі з Україною Фото: Александер Ісак (x.com/svenskfotboll)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Швеції, яка є суперником України у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026 отримала серйозну кадрову проблему. Вирішальний поєдинок може пропустити зірковий нападник скандинавів – Александер Ісак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт англійського "Ліверпуля", кольори якого захищає швед.

Травма у матчі АПЛ

Форвард зазнав ушкодження у поєдинку АПЛ між "Ліверпулем" та "Тоттенхемом" (2:1).

На 56-й хвилині зустрічі швед відзначився результативною передачею на Флоріана Вірца, допомігши команді відкрити рахунок. Однак уже за кілька хвилин після цього Ісак невдало зіткнувся з суперником, впав на газон і не зміг продовжити гру.

Операція і терміни відновлення

Як повідомила прес-служба "Ліверпуля", у нападника діагностували перелом малогомілкової кістки. Футболіст переніс операцію на гомілковостопному суглобі.

Конкретні строки повернення до гри в клубі не озвучили, однак, за попередніми оцінками, реабілітація може тривати близько трьох місяців.

Таким чином, участь Ісака у ключовому матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2026 проти збірної України, який заплановано на 26 березня, опинилася під великим питанням.

Форвард у відборі ЧС-2026

У нинішньому відбірковому циклі Ісак був залучений до чотирьох із шести матчів збірної Швеції.

Два поєдинки він провів повністю – у жовтні проти Швейцарії та Косова, однак результативними діями не відзначився. Ще два матчі форвард розпочинав на лаві запасних.

Александер виступає за національну збірну Швеції з 2017 року. За цей час він провів 56 матчів і забив 16 голів.

Хто такий Александер Ісак

26-річний уродженець міста Сольна, вихованець академії клубу АІК, у складі якого розпочав професійну кар'єру.

Також грав за німецьку "Боруссію" Д, нідерландський "Віллем II" та іспанський "Реал Сосьєдад". У 2022-му перебрався в АПЛ. Спочатку виступав за "Ньюкасл", де забив 54 голи у 86-ти матчах. А у вересні поточного року перейшов у "Ліверпуль".

Трансфер шведського форварда став рекордним в історії АПЛ – за даними Transfermarkt, "Ліверпуль" заплатив за нього 144 мільйони євро. У складі "червоних" Ісак зіграв 10 матчів у всіх турнірах: на його рахунку три забиті м'ячі та одна гольова передача.

Раніше ми розповіли, на якому місці в рейтингу ФІФА завершила рік збірна України.

Також дізнайтеся про топ-20 найдорожчих футбольних команд України за сумарною вартістю гравців.

