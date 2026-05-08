Без "Шахтаря", але із Забарним: хто вийшов у фінали єврокубків та коли вирішальні матчі

09:32 08.05.2026 Пт
3 хв
У кожному з трьох фіналів – є представник АПЛ
aimg Андрій Костенко
Без "Шахтаря", але із Забарним: хто вийшов у фінали єврокубків та коли вирішальні матчі Ілля Забарний – єдиний вітчизняний представник у фіналах єврокубків (фото: Getty Images)
За підсумками півфіналів визначилися учасники вирішальних поєдинків Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. У фіналах зіграють шість команд – представники чотирьох країн.

Хто побореться за трофеї та коли фінальні матчі – підкаже РБК-Україна.

Ліга чемпіонів: шанс для Забарного

У фіналі найпрестижнішого трофею зіграють французький ПСЖ Іллі Забарного та англійський "Арсенал".

"Каноніри" вдруге в історії візьмуть участь у вирішальному матчі ЛЧ. Раніше свій єдиний фінал у найпрестижнішому єврокубку вони програли у 2006 році іспанській "Барселоні" (1:2). У поточному сезоні "Арсенал" став першим клубом в історії турніру, який не зазнав жодної поразки на шляху до фіналу (серія з 14-ти матчів).

Натомість його суперник ПСЖ зіграє у фіналі Ліги чемпіонів втретє в історії та вдруге поспіль. Торік парижани здобули перший трофей, здолавши у фіналі італійський "Інтер" (5:0). Наш Ілля Забарний, який перейшов у паризький клуб влітку 2025 року, стане п'ятим українцем у вирішальному матчі ЛЧ. Він отримав шанс стати четвертим українцем – володарем найпрестижнішого трофею.

Ліга чемпіонів, півфінал:

  • "Арсенал" (Англія) – "Атлетіко" (Іспанія) – 1:0 (перший матч – 1:1)
  • "Баварія" (Німеччина) – ПСЖ (Франція) – 1:1 (перший матч – 4:5)

Фінал турніру відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Ліга Європи: видатне досягнення Емері

Другий за статусом континентальний трофей розіграють англійська "Астон Вілла" та німецький "Фрайбург".

Для обох колективів – це перший фінал ЛЄ. Німці ще ніколи не наближалися так близько до жодного єврокубка. "Вілла" – перемагала у Кубку чемпіонів та Суперкубку УЄФА у 1982 році.

Видатне досягнення підкорилося наставнику англійського клубу – іспанцю Унаї Емері. Він вшосте вивів своїх підопічних до вирішального поєдинку ЛЄ. У попередніх фіналах команда Емері програла лише одного разу. Це був "Арсенал", який поступився "Челсі" у сезоні-2018/19. Тричі іспанець вигравав ЛЄ з "Севільєю" і ще одного разу – з "Вільярреалом".

Ліга Європи, півфінал:

  • "Астон Вілла" (Англія) – "Ноттінгем" (Англія) – 4:0 (перший матч – 0:1)
  • "Фрайбург" (Німеччина) – "Брага" (Португалія) – 3:1 (перший матч – 1:2)

Фінал відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ" у турецькому Стамбулі.

Ліга конференцій: фінал без "Шахтаря"

На жаль, український клуб не зміг пробитися до фіналу турніру, поступившись англійському "Крістал Пелас". Тепер представник АПЛ розіграє трофей з іспанським "Райо Вальєкано".

Для обох колективів – це перший єврофінал у історії. Для іспанського клубу цьогорічна кампанія – лише другий виступ у континентальних турнірах (після участі в Кубку УЄФА-2000/01). А англійці – взагалі дебютанти змагань міжнародного рівня.

Ліга конференцій, півфінал:

  • "Крістал Пелас" (Англія) – "Шахтар" (Україна) – 2:1 (перший матч – 3:1)
  • "Страсбур" (Франція) – "Райо Вальєкано" (Іспанія) – 0:1 (перший матч – 0:1)

Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

