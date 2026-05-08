Без "Шахтера", но с Забарным: кто вышел в финалы еврокубков и когда решающие матчи

09:32 08.05.2026 Пт
3 мин
В каждом из трех финалов - есть представитель АПЛ
Андрей Костенко
Илья Забарный - единственный отечественный представитель в финалах еврокубков (фото: Getty Images)
По итогам полуфиналов определились участники решающих поединков Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В финалах сыграют шесть команд - представители четырех стран.

Кто поборется за трофеи и когда финальные матчи - подскажет РБК-Украина.

Лига чемпионов: шанс для Забарного

В финале самого престижного трофея сыграют французский ПСЖ Ильи Забарного и английский "Арсенал".

"Канониры" второй раз в истории примут участие в решающем матче ЛЧ. Ранее свой единственный финал в самом престижном еврокубке они проиграли в 2006 году испанской "Барселоне" (1:2). В текущем сезоне "Арсенал" стал первым клубом в истории турнира, который не потерпел ни одного поражения на пути к финалу (серия из 14-ти матчей).

Его соперник ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в истории и второй раз подряд. В прошлом году парижане получили первый трофей, одолев в финале итальянский "Интер" (5:0). Наш Илья Забарный, который перешел в парижский клуб летом 2025 года, станет пятым украинцем в решающем матче ЛЧ. Он получил шанс стать четвертым украинцем - обладателем самого престижного трофея.

Лига чемпионов, полуфинал:

  • "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 1:0 (первый матч - 1:1)
  • "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 1:1 (первый матч - 4:5)

Финал турнира состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Лига Европы: выдающееся достижение Эмери

Второй по статусу континентальный трофей разыграют английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург".

Для обоих коллективов - это первый финал ЛЕ. Немцы еще никогда не приближались так близко ни к одному еврокубку. "Вилла" - побеждала в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА в 1982 году.

Выдающееся достижение покорилось наставнику английского клуба - испанцу Унаи Эмери. Он в шестой раз вывел своих подопечных в решающий поединок ЛЕ. В предыдущих финалах команда Эмери проиграла лишь однажды. Это был "Арсенал", который уступил "Челси" в сезоне-2018/19. Трижды испанец выигрывал ЛЕ с "Севильей" и еще однажды - с "Вильярреалом".

Лига Европы, полуфинал:

  • "Астон Вилла" (Англия) - "Ноттингем" (Англия) - 4:0 (первый матч - 0:1)
  • "Фрайбург" (Германия) - "Брага" (Португалия) - 3:1 (первый матч - 1:2)

Финал состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ" в турецком Стамбуле.

Лига конференций: финал без "Шахтера"

К сожалению, украинский клуб не смог пробиться в финал турнира, уступив английскому "Кристал Пэлас". Теперь представитель АПЛ разыграет трофей с испанским "Райо Вальекано".

Для обоих коллективов - это первый еврофинал в истории. Для испанского клуба нынешняя кампания - лишь второе выступление в континентальных турнирах (после участия в Кубке УЕФА-2000/01). А англичане - вообще дебютанты соревнований международного уровня.

Лига конференций, полуфинал:

  • "Кристал Пэлас" (Англия) - "Шахтер" (Украина) - 2:1 (первый матч - 3:1)
  • "Страсбур" (Франция) - "Райо Вальекано" (Испания) - 0:1 (первый матч - 0:1)

Решающий матч турнира пройдет 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Ранее мы рассказали, кто такой Андреа Мальдера, ставший претендентом номер один на должность главного тренера сборной Украины.

