ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Випадковий пасажир", що розірвав "Динамо": з ким "Шахтар" побореться за фінал Ліги конференцій

00:24 17.04.2026 Пт
3 хв
"Гірники" зійдуться в півфіналі з володарем Кубка Англії
aimg Андрій Костенко
"Випадковий пасажир", що розірвав "Динамо": з ким "Шахтар" побореться за фінал Ліги конференцій "Крістал Пелас" перед матчем-відповіддю з "Фіорентиною" (фото: x.com/CPFC)

Донецький "Шахтар", який першим оформив путівку в півфінал Ліги конференцій-2025/26, офіційно дізнався суперника на даній стадії турніру. Ним став чинний володар Кубка Англії – лондонський "Крістал Пелас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати півфінальних протистоянь на офіційному сайті УЄФА.

Читайте також: Лунін - мінус. "Реал" не встояв проти "Баварії" у божевільній битві в ЛЧ: фатальна помилка українця

Як "орли" здолали "фіалок"

Англійці у чвертьфіналі пройшли італійську "Фіорентину". Ключовим у протистоянні став перший матч у Лондоні, який завершився розгромною перемогою господарів – 3:0.

Матч-відповідь у Флоренції перетворився на формальність вже на 17-й хвилині, коли гості відкрили рахунок зусиллями Ісмаїли Сарра. Після голу сенегальця "Фіорентині" треба було забивати вже чотири м'ячі. Сил вистачило лише на два – 2:1.

Таким чином, до півфіналу вийшли англійці.

Як "Крістал Пелас" опинився в Лізі конференцій

Цікаво, що лондонський клуб опинився у ЛК через збіг обставин.

У травні минулого року "Крістал Пелас" здобув свій перший великий трофей за 120-річну історію: у фіналі Кубка Англії переграв "Манчестер Сіті" (1:0). Завдяки цьому "орли" вперше в історії здобули право зіграти в єврокубках. Вони здобули пряму путівку до групового етапу Ліги Європи.

Однак перед стартом єврокубкового сезону "Крістал Пелас" втратив місце у ЛЄ. УЄФА понизив клуб у Лігу конференцій.

Справа в тому, що головний акціонер клубу американський бізнесмен Джон Текстор (володіє 43% акцій "Пелас") є власником більшості акцій французького "Ліона" (77%), який теж пробився в ЛЄ.

Згідно з правилами УЄФА, клуби, що належать одній особі або організації, не можуть змагатися в одних єврокубкових змаганнях. Французька команда мала пріоритетність, оскільки посіла вищу позицію у національному чемпіонаті – 6-те місце в Лізі 1 проти 12-го "Крістал Пелас" в АПЛ.

Англійський клуб оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), але програв справу.

Як англійці грали у євросезоні

"Крістал Пелас" пробився у основний етап Ліги конференцій через раунд плей-офф, непросто здолавши норвезький "Фредрікстад" (1:0, 0:0).

На загальному турнірі фінішував на 10-й сходинці. У шести матчах англійці здобули три перемоги, одного разу зіграли внічию та двічі програли. Серед тих, кого перемогли лондонці – київське "Динамо". З "біло-синіми" вони зустрілися в гостьовому матчі вже в стартовому турі та без особливих проблем переграли з рахунком 2:0.

Матчі "Крістал Пелас" в основному раунді ЛК:

  • "Динамо" (Україна) – 2:0 (виїзд)
  • АЕК (Кіпр) – 0:1 (вдома)
  • АЗ (Нідерланди) – 3:1 (вдома)
  • "Страсбур" (Франція) – 1:2 (виїзд)
  • "Шелбурн" (Ірландія) – 3:0 (виїзд)
  • "КуПС" (Фінляндія) – 2:2 (вдома)

Матч "Динамо" - "Крістал Пелас" у основному раунді ЛК (фото: ФК "Динамо")

До повноцінного плей-офф треба було пробиватися через стикові матчі. Тут англійці пройшли боснійський "Зріньскі" (1:1, 2:0). В 1/8 фіналу – взяли важкий реванш у кіпрського АЕК (0:0, 2:1 – у додатковий час). А після успіху з "Фіорентиною" у чвертьфіналі – вийшли на "Шахтар".

Коли і де відбудуться матчі

Перший півфінальний поєдинок "Шахтар" зіграє на номінально домашній арені у польському Кракові. Він відбудеться 30 квітня. А за тиждень – 7 травня суперники зійдуться в Лондоні.

Іншу путівку у фінал розіграють між собою іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбур".

Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Раніше ми повідомили, що "Шахтар" отримав жорсткий штраф за незаконну публікацію на сайті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Шахтар
Новини
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи