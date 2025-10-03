"Шахтар" виграв, "Динамо" програло: як змінилася позиція України в УЄФА

Українські клуби провели стартові матчі на груповому етапі єврокубків сезону-2025/26. Після змішаних результатів тижня асоціація України змінила позицію у рейтингу УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА,
Київське "Динамо" не зуміло створити сенсацію у поєдинку проти англійського "Крістал Пелас".
Представник АПЛ впевнено переграв українців.
Натомість "Шахтар" виконав завдання-мінімум, здолавши шотландський "Абердін".
"Гірники" вважаються одним з фаворитів Ліги конференцій, і суперник, який провалює сезон у чемпіонаті Шотландії, не зміг їм протистояти.
Завдяки цим результатам Україна отримала лише 0,5 бала з можливого 1.
Хорватія - 23,625
Румунія - 23,250
Угорщина - 23,125
Сербія - 22,375
Азербайджан - 22,000
Словаччина - 21,375
Словенія - 21,218
Україна - 20,850
Болгарія - 19,125
Росія - 18,299
Україна починала сезон на 28-й позиції та тимчасово обійшла Росію, однак після двох провальних тижнів знову опинилася на 28-му місці, поступившись Азербайджану.
Наступні матчі Ліги конференцій українські клуби проведуть після міжнародної паузи.
23 жовтня "Динамо" зустрінеться на виїзді з турецьким "Самсунспором", а "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".