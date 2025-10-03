UA

"Шахтар" виграв, "Динамо" програло: як змінилася позиція України в УЄФА

Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА 2025/26 після стартів єврокубків (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Катерина Урсатій

Українські клуби провели стартові матчі на груповому етапі єврокубків сезону-2025/26. Після змішаних результатів тижня асоціація України змінила позицію у рейтингу УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА,

Як виступили українські клуби

Київське "Динамо" не зуміло створити сенсацію у поєдинку проти англійського "Крістал Пелас".

Представник АПЛ впевнено переграв українців.
Натомість "Шахтар" виконав завдання-мінімум, здолавши шотландський "Абердін".

"Гірники" вважаються одним з фаворитів Ліги конференцій, і суперник, який провалює сезон у чемпіонаті Шотландії, не зміг їм протистояти.

Завдяки цим результатам Україна отримала лише 0,5 бала з можливого 1.

Як зіграли конкуренти України

  • Сербія: "Црвена Звезда" втратила очки у матчі з "Порту" – 0 балів.
  • Угорщина: "Ференцварош" переміг "Гент" – 0,5 бала.
  • Словаччина: "Слован" поступився "Страсбуру" – 0 балів.
  • Румунія: поразки "Стяуа" від "Янг Бойз" та "Університаті Крайова" від "Ракува" – 0 балів.
  • Словенія: "Цельє" здолало грецький АЕК – 0,5 бала.
  • Азербайджан: "Карабах" переграв "Копенгаген" у Лізі чемпіонів – 0,5 бала.
  • Болгарія: "Лудогорець" програв "Бетісу" – 0 балів.
  • Хорватія: "Динамо Загреб" обіграло "Маккабі Тель-Авів", тоді як "Рієка" поступилася "Ноа" – 0,5 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА після тижня

  1. Хорватія - 23,625

  2. Румунія - 23,250

  3. Угорщина - 23,125

  4. Сербія - 22,375

  5. Азербайджан - 22,000

  6. Словаччина - 21,375

  7. Словенія - 21,218

  8. Україна - 20,850

  9. Болгарія - 19,125

  10. Росія - 18,299

Україна починала сезон на 28-й позиції та тимчасово обійшла Росію, однак після двох провальних тижнів знову опинилася на 28-му місці, поступившись Азербайджану.

Що далі

Наступні матчі Ліги конференцій українські клуби проведуть після міжнародної паузи.

23 жовтня "Динамо" зустрінеться на виїзді з турецьким "Самсунспором", а "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".

