"Шахтер" выиграл, "Динамо" проиграло: как изменилась позиция Украины в таблице УЕФА

Украинские клубы провели стартовые матчи на групповом этапе еврокубков сезона-2025/26. После смешанных результатов недели ассоциация Украины изменила позицию в рейтинге УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА,
Киевское "Динамо" не сумело сотворить сенсацию в поединке против английского "Кристал Пэлас", представитель АПЛ уверенно переиграл украинцев.
Зато "Шахтер" выполнил задачу-минимум, одолев шотландский "Абердин".
"Горняки" считаются одним из фаворитов Лиги конференций, и соперник, который проваливает сезон в чемпионате Шотландии, не смог им противостоять.
Благодаря этим результатам Украина получила лишь 0,5 балла из возможного 1.
Хорватия - 23,625
Румыния - 23,250
Венгрия - 23,125
Сербия - 22,375
Азербайджан - 22,000
Словакия - 21,375
Словения - 21,218
Украина - 20,850
Болгария - 19,125
Россия - 18,299
Украина начинала сезон на 28-й позиции и временно обошла Россию, однако после двух провальных недель снова оказалась на 28-м месте, уступив Азербайджану.
Следующие матчи Лиги конференций украинские клубы проведут после международной паузы.
23 октября "Динамо" встретится на выезде с турецким "Самсунспором", а "Шахтер" в Кракове примет польскую "Легию".
Ранее мы рассказали об итогах 2-го тура Лиги чемпионов и как сыграли украинцы.
Кроме того, читайте, какие шансы прогнозируют аналитики украинским клубам в Лиге конференций.