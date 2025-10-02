ua en ru
Аналітики шокували оцінками: які шанси українських клубів у Лізі конференцій

Четвер 02 жовтня 2025 22:43
Автор: Катерина Урсатій

Аналітики Opta визначили фаворитів Ліги конференцій 2025/26, в якій беруть участь дві українські команди - "Шахтар" та "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Opta.

Шанси на плейоф та вихід у топ-8

Щоб потрапити напряму у плейоф, "Динамо" та "Шахтар" повинні фінішувати у топ-8 групи.

Якщо команди завершать груповий етап на 9-24 місцях, вони зіграють у плейоф, а позиція з 25-ї по 36-ту означатиме виліт.

За даними Opta, "Шахтар" є 11-м фаворитом на вихід до чвертьфіналу з шансом 38%, тоді як "Динамо" має лише 13,9%.

У груповій стадії "гірники" можуть набрати близько 11,43 очка за шість турів, а кияни - 6,76 бала, що відповідає 25-му місцю серед усіх учасників.

Фаворити турніру

Головним фаворитом Ліги конференцій 2025/26 аналітики Opta вважають англійський "Крістал Пелас", який наразі займає друге місце в АПЛ. За прогнозами, лондонці здобудуть трофей з ймовірністю 53,2%.

І вже у першому матчі групового етапу "Крістал Пелас" здобуло перемогу над київським "Динамо", що значно знизило шанси української команди на вихід у плейоф.

Друге місце в рейтингу займає італійська "Фіорентина" з шансом на перемогу у турнірі 10,06%, що майже в п’ять разів нижче, ніж у англійського клубу.

Топ-фаворити Ліги конференцій 2025/26 за версією Opta:

  1. "Крістал Пелас" - 90,7% (на вихід у 1/4 фіналу)
  2. "Фіорентина" - 63,4%
  3. "Страсбур" - 62,7%
  4. "Майнц" - 51,6%
  5. "Райо Вальєкано" - 48,1%
  6. АЗ - 38,2%
  7. "Легія" - 33,9%
  8. "Спарта" - 32,7%
  9. "Омонія" - 33,5%
  10. АЕК - 33,4%

Українські команди у рейтингу Opta:

  • "Шахтар" - 38%
  • "Динамо" - 13,9%

Тож, за прогнозами суперкомп’ютера, шанси "гірників" потрапити до чвертьфіналу майже втричі вищі, ніж у киян.

Динамо Шахтар Футбол
