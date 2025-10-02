Аналітики шокували оцінками: які шанси українських клубів у Лізі конференцій
Аналітики Opta визначили фаворитів Ліги конференцій 2025/26, в якій беруть участь дві українські команди - "Шахтар" та "Динамо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Opta.
Шанси на плейоф та вихід у топ-8
Щоб потрапити напряму у плейоф, "Динамо" та "Шахтар" повинні фінішувати у топ-8 групи.
Якщо команди завершать груповий етап на 9-24 місцях, вони зіграють у плейоф, а позиція з 25-ї по 36-ту означатиме виліт.
За даними Opta, "Шахтар" є 11-м фаворитом на вихід до чвертьфіналу з шансом 38%, тоді як "Динамо" має лише 13,9%.
У груповій стадії "гірники" можуть набрати близько 11,43 очка за шість турів, а кияни - 6,76 бала, що відповідає 25-му місцю серед усіх учасників.
Фаворити турніру
Головним фаворитом Ліги конференцій 2025/26 аналітики Opta вважають англійський "Крістал Пелас", який наразі займає друге місце в АПЛ. За прогнозами, лондонці здобудуть трофей з ймовірністю 53,2%.
І вже у першому матчі групового етапу "Крістал Пелас" здобуло перемогу над київським "Динамо", що значно знизило шанси української команди на вихід у плейоф.
Друге місце в рейтингу займає італійська "Фіорентина" з шансом на перемогу у турнірі 10,06%, що майже в п’ять разів нижче, ніж у англійського клубу.
Топ-фаворити Ліги конференцій 2025/26 за версією Opta:
- "Крістал Пелас" - 90,7% (на вихід у 1/4 фіналу)
- "Фіорентина" - 63,4%
- "Страсбур" - 62,7%
- "Майнц" - 51,6%
- "Райо Вальєкано" - 48,1%
- АЗ - 38,2%
- "Легія" - 33,9%
- "Спарта" - 32,7%
- "Омонія" - 33,5%
- АЕК - 33,4%
Українські команди у рейтингу Opta:
- "Шахтар" - 38%
- "Динамо" - 13,9%
Тож, за прогнозами суперкомп’ютера, шанси "гірників" потрапити до чвертьфіналу майже втричі вищі, ніж у киян.
