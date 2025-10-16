"Шахтар" розслідує скандал із Коноплею: футболіст лайкав російські відео

Захисник “Шахтаря” та збірної України Юхим Конопля опинився у центрі скандалу через вподобайки під відео з російським контентом, щоб з’ясувати всі обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Чемпіон".

“Шахтар” відкрив внутрішнє розслідування

Перші підозрілі дії Коноплі користувачі помітили ще наприкінці вересня, коли він поставив лайк під відео із підписом російською мовою: "Россия не для слабых и медленных".

Згодом уболівальники звернули увагу, що серед вподобань футболіста з’явилися ролики з колишнім російським політиком Володимиром Жириновським, відомим своїми антиукраїнськими заявами.

Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов підтвердив, що “Шахтар” уже розпочав перевірку ситуації.

“Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини" - заявив Свиридов у коментарі виданню “Чемпіон”.

"Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість”, - додав він.

Реакція футболіста

Після хвилі критики Конопля опублікував кілька звернень у соцмережах. Спершу він назвав звинувачення “дивними” та наголосив, що вважає себе патріотом України.

"Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з Росією, мені дивно чути подібного роду звинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни і справжніх українців, які зрозуміють, де правда, а де брехня", - написав захисник.

Згодом Конопля оприлюднив ще одне повідомлення, у якому вибачився за інцидент і визнав помилку.

“Ви праві. Я не вкладав у свої лайки ніяких намірів. Не підтримував ні в якому разі Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться”, - зазначив футболіст.