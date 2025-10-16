ua en ru
"Шахтер" расследует скандал с Коноплей: футболист лайкал российские видео

Четверг 16 октября 2025 19:23
"Шахтер" расследует скандал с Коноплей: футболист лайкал российские видео Ефим Конопля (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре скандала из-за лайков под видео с российским контентом, чтобы выяснить все обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Чемпион".

"Шахтер" открыл внутреннее расследование

Первые подозрительные действия Конопли пользователи заметили еще в конце сентября, когда он поставил лайк под видео с подписью на русском языке: "Россия не для слабых и медленных".

Впоследствии болельщики обратили внимание, что среди предпочтений футболиста появились ролики с бывшим российским политиком Владимиром Жириновским, известным своими антиукраинскими заявлениями.

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого клуба Юрий Свиридов подтвердил, что "Шахтер" уже начал проверку ситуации.

"Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства", - заявил Свиридов в комментарии изданию "Чемпион".

"После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности", - добавил он.

Реакция футболиста

После волны критики Конопля опубликовал несколько обращений в соцсетях. Сначала он назвал обвинения "странными" и подчеркнул, что считает себя патриотом Украины.

"Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией, мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь", - написал защитник.

Впоследствии Конопля обнародовал еще одно сообщение, в котором извинился за инцидент и признал ошибку.

"Вы правы. Я не вкладывал в свои ругательства никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится", - отметил футболист.

Подобные случаи в УПЛ

Ефим Конопля - не единственный футболист украинской Премьер-Лиги, который попал в подобный скандал. Ранее новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце оказался в центре внимания из-за репостов видео с российскими пропагандистами.

Впоследствии он заявил о поддержке Украины и пожертвовал 700 тысяч гривен Вооруженным силам.

Ранее мы сообщали, что Украина проведет решающий матч отбора ЧМ-2026 с Исландией на неизвестной арене.

Также читайте, сколько очков надо набрать сборной Украины для выхода на ЧМ-2026.

Кроме того, узнайте, какую должность получил Андрей Шевченко в ФИФА.

