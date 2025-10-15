ua en ru
Андрій Шевченко отримав високу посаду у FIFA: тепер він визначатиме розвиток світового футболу

Середа 15 жовтня 2025 21:45
Андрій Шевченко (фото: РБК-Україна)
Автор: Катерина Урсатій

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко отримав нове міжнародне призначення. На засіданні Ради FIFA його обрали головою Комітету з питань майбутнього футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Що відомо про нову посаду Шевченка

Комітет, який очолив Шевченко, відповідає за стратегічний розвиток світового футболу. Його члени визначатимуть напрями реформ і ключові тенденції, які впливатимуть на гру в найближчі роки. Це одна з найважливіших структур FIFA, що формує бачення еволюції футболу на глобальному рівні.

Рішення ухвалене Радою FIFA, яка призначила голів, заступників і членів постійних комітетів організації на чотирирічний термін - із 2025 до 2029 року.

Українка в комітеті з жіночого футболу

Разом із Шевченком до структури FIFA увійшла й представниця України Катерина Монзуль. Голову комітету арбітрів УАФ призначили членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу.

Цей орган займається розвитком і популяризацією жіночих змагань, а також питаннями гендерної рівності у спорті.

Катерина Монзуль (фото: uaf.com)

FIFA формує нову політику

Призначення нових складів комітетів відбувається на тлі важливих ініціатив FIFA. Так, нещодавно стало відомо про плани Міжнародної федерації футболу заборонити проведення матчів національних чемпіонатів за межами країни, до якої належить відповідна ліга.

Ця потенційна заборона є частиною зусиль FIFA із захисту національних футбольних екосистем та збереження унікальності внутрішніх чемпіонатів. Рішення такого рівня тепер будуть ухвалюватися, зокрема, за участю Андрія Шевченка на його новій посаді.

