Спорт

Ризик першого млинця: Україна проведе вирішальний матч з Ісландією на невідомій арені

Четвер 16 жовтня 2025 09:57
Ризик першого млинця: Україна проведе вирішальний матч з Ісландією на невідомій арені Фото: Стадіон "Легія" у Варшаві (facebook.com/StadionLegii)
Автор: Андрій Костенко

Домашній поєдинок відбірного турніру ЧС-2026 проти Ісландії, який відбудеться 16 листопада, збірна України проведе на стадіоні, де раніше ніколи не грала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Де відбудеться матч

Поєдинок, у якому буде вирішуватися, хто з суперників продовжить боротьбу за вихід на мундіаль, пройде в польській столиці – Варшаві, на стадіоні "Легія".

На цьому стадіоні "синьо-жовті" зіграють вперше в історії. Раніше збірна України двічі грала у Варшаві, але на іншій арені – Народовому стадіоні.

22 березня 2013 року в межах відбору до ЧС-2014 наші футболісти перемогли поляків – 3:1, завдяки влучним ударам Андрія Ярмоленка, Олега Гусєва та Романа Зозулі.

А 7 червня 2024 року в товариському поєдинку поступилися господарям – 1:3. Єдиний м'яч у складі гостей записав на свій рахунок Артем Довбик.

Що відомо про стадіон

Стадіон Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського побудований у 1930 році. Він є власністю міста, але історично вважається домашнім для клубу "Легія". Футбольний клуб офіційно орендує арену, тому його назва також використовується, як назва стадіону.

Перед Євро-2012 відбулася масштабна реконструкція, після якої, зокрема, було розширено трибуни. Тепер стадіон може вмістити 33 тисячі глядачів.

У сезоні-2022/23 на цій арені свої єврокубкові матчі проводив донецький "Шахтар".

Збірна України у відборі на ЧС-2026

Після чотирьох турів "синьо-жовті" з 7-ма очками посідають друге місце у групі D. Це на три менше, ніж у лідера – збірної Франції.

Турнірна таблиця групи D після 4-х турів

  1. Франція – 10 очок (м'ячі – 9:3)
  2. Україна – 7 (8:7)
  3. Ісландія – 4 (11:9)
  4. Азербайджан – 1 (2:11)

&quot;Відіграли на максимумі&quot;: як Ребров оцінив перемогу над Азербайджаном

Матчі, що залишились

13 листопада

  • Франція – Україна
  • Азербайджан – Ісландія

16 листопада

  • Україна – Ісландія
  • Азербайджан – Франція

Переможець квартету напряму виходить на чемпіонат світу, а команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.

Раніше ми повідомили, що Андрій Шевченко отримав високу посаду в ФІФА.

Також читайте, скільки очок треба здобути збірній України для виходу на ЧС-2026.

