Ризик першого млинця: Україна проведе вирішальний матч з Ісландією на невідомій арені
Домашній поєдинок відбірного турніру ЧС-2026 проти Ісландії, який відбудеться 16 листопада, збірна України проведе на стадіоні, де раніше ніколи не грала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Де відбудеться матч
Поєдинок, у якому буде вирішуватися, хто з суперників продовжить боротьбу за вихід на мундіаль, пройде в польській столиці – Варшаві, на стадіоні "Легія".
На цьому стадіоні "синьо-жовті" зіграють вперше в історії. Раніше збірна України двічі грала у Варшаві, але на іншій арені – Народовому стадіоні.
22 березня 2013 року в межах відбору до ЧС-2014 наші футболісти перемогли поляків – 3:1, завдяки влучним ударам Андрія Ярмоленка, Олега Гусєва та Романа Зозулі.
А 7 червня 2024 року в товариському поєдинку поступилися господарям – 1:3. Єдиний м'яч у складі гостей записав на свій рахунок Артем Довбик.
Що відомо про стадіон
Стадіон Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського побудований у 1930 році. Він є власністю міста, але історично вважається домашнім для клубу "Легія". Футбольний клуб офіційно орендує арену, тому його назва також використовується, як назва стадіону.
Перед Євро-2012 відбулася масштабна реконструкція, після якої, зокрема, було розширено трибуни. Тепер стадіон може вмістити 33 тисячі глядачів.
У сезоні-2022/23 на цій арені свої єврокубкові матчі проводив донецький "Шахтар".
Збірна України у відборі на ЧС-2026
Після чотирьох турів "синьо-жовті" з 7-ма очками посідають друге місце у групі D. Це на три менше, ніж у лідера – збірної Франції.
Турнірна таблиця групи D після 4-х турів
- Франція – 10 очок (м'ячі – 9:3)
- Україна – 7 (8:7)
- Ісландія – 4 (11:9)
- Азербайджан – 1 (2:11)
Матчі, що залишились
13 листопада
- Франція – Україна
- Азербайджан – Ісландія
16 листопада
- Україна – Ісландія
- Азербайджан – Франція
Переможець квартету напряму виходить на чемпіонат світу, а команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.
