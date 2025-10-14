Герой останніх матчів України вирахував, скільки очок треба здобути для виходу на ЧС-2026

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який став героєм останніх матчів збірної, поділився враженнями від своєї результативної форми та оцінив шанси України на вихід на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на флешкоментар MEGOGO .

Найуспішніший приїзд

"Це найуспішніший мій приїзд до збірної за всю історію: три голи та результативна передача! Але не хочеться літати в хмарах, адже попереду ще дві гри, у яких усе вирішиться", - сказав футболіст.

Він зазначив, що дуже радий поверненню до збірної після річної перерви:

"З'явилися молоді хлопці, які отримали перші виклики. Але, звісно, не вистачає деяких гравців — Яремчука, Зубкова, Зінченка, Циганкова. Приємно бачити старих друзів — Миколенка, Шапаренка, Бущана, Забарного, Матвієнка. У нас завжди чудова атмосфера, і всі віддаються на полі на 100%".

Про гру з Азербайджаном

Маліновський визнав, що матч із Азербайджаном був непростим через психологічний тиск.

"Є тиск, відповідальність. Можливо, трохи поспішали – хотіли забити швидкий гол, другий, третій. Це могло зіграти з нами неприємний жарт. Але найголовніше – перемога. У футболі вирішують епізоди", – пояснив він.

Про шанси України

Після двох поспіль перемог збірна України зберігає хороші позиції у відборі. Маліновський наголосив, що головне – не втратити концентрацію.

"Груповий етап – це не одна-дві гри, де ти виграв або програв. Це довга дорога. Ми повинні бути сконцентрованими й грати до кінця".

Щодо шансів здобути дві перемоги у вирішальних матчах із Францією та Ісландією футболіст відповів з усмішкою:

"Запитайте про це у букмекерів. Я жартую, звісно. У футболі все реально – головне добре підготуватися до Франції, а потім думати про наступний матч. Потрібно ще набрати мінімум два очки".

Збірна України у відборі на ЧС-2026

Після чотирьох турів "синьо-жовті" з 7-ма очками посідають друге місце у групі D. Це на три менше, ніж у лідера – збірної Франції.

Турнірна таблиця групи D після 4-х турів

Франція – 10 очок (м'ячі – 9:3) Україна – 7 (8:7) Ісландія – 4 (11:9) Азербайджан – 1 (2:11)

Матчі, що залишились

13 листопада

Франція – Україна

Азербайджан – Ісландія

16 листопада

Україна – Ісландія

Азербайджан – Франція

Переможець квартету напряму виходить на чемпіонат світу, а команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.