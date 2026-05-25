Сенсаційний рекорд у Формулі-1: 19-річний феномен переписав історію в Канаді

Історичний тріумф Антонеллі та драма фаворитів

Італійський гонщик Андреа Кімі Антонеллі став першим пілотом в історії Формули-1, який зумів здобути свої перші чотири перемоги у кар'єрі поспіль.

Напарник по команді не зміг стримати юне дарування через технічні проблеми.

Гонка у Монреалі розпочалася зі скандального інциденту: стартові вогні довго не гасли через поломку на боліді Арвіда Ліндблада.

Пілотам довелося заходити на друге прогрівальне коло, поки британця евакуйовували.

Надалі заїзд перетворився на трилер із вибором гуми та аваріями.

Чинний чемпіон світу Ландо Норріс помилився із тактикою піт-стопів, а згодом взагалі зламав коробку передач і зійшов з дистанції.

Головна драма розгорнулася на 30-му колі. Джордж Расселл, який люто змагався з Антонеллі за лідерство і ледь не протаранив італійця, змушений був зупинитися через поломку двигуна "Мерседес".

Після цього фокус уваги змістився на битву за срібло.

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон після серії блискучих атак усе ж пройшов лідера "Ред Булл" Макса Ферстаппена, посунувши нідерландця на третю сходинку.

Сумарно до фінішу доїхали лише 16 пілотів із 22.

Підсумкова класифікація Гран-прі Канади

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Льюїс Гемілтон ("Феррарі") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Шарль Леклер ("Феррарі") Ісак Аджар ("Рейсінг Буллз") Франко Колапінто ("Альпін") Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") П'єр Гаслі ("Альпін") Карлос Сайнс ("Вільямс") Олівер Берман ("Гаас") Оскар Піастрі ("Макларен") Ніко Гюлькенберг ("Ауді") Габріель Бортолето ("Ауді") Естебан Окон ("Гаас") Ленс Стролл ("Астон Мартін") Валттері Боттас ("Каділлак")

Зійшли з дистанції: Джордж Расселл ("Мерседес"), Александр Албон ("Вільямс"), Серхіо Перес ("Каділлак"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартін"), Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз"), Ландо Норріс ("Макларен").

Загальний залік пілотів (після 5 етапів)

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") - 131

Джордж Расселл ("Мерседес") - 88

Шарль Леклер ("Феррарі") - 75

Льюїс Гемілтон ("Феррарі") - 72

Ландо Норріс ("Макларен") - 58

Оскар Піастрі ("Макларен") - 48

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 43

П'єр Гаслі ("Альпін") - 20

Олівер Берман ("Гаас") - 18

Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") - 16

Франко Колапінто ("Альпін") - 15

Ісак Аджар ("Ред Булл") - 14

Карлос Сайнс ("Вільямс") - 6

Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") - 5

Габріель Бортолето ("Ауді") - 2

Естебан Окон ("Гаас") - 1

Алекс Албон ("Вільямс") - 1

Серхіо Перес ("Каділлак") - 0

Ленс Стролл ("Астон Мартін") - 0

Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") - 0

Валттері Боттас ("Каділлак") - 0

Ніко Гюлькенберг ("Ауді") - 0

Кубок конструкторів