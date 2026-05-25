Сенсаційний рекорд у Формулі-1: 19-річний феномен переписав історію в Канаді

У Монреалі завершився п'ятий етап чемпіонату Формули-1 - Гран-прі Канади. Перемогу в заїзді вирвав сенсаційний новачок команди "Мерседес" Андреа Кімі Антонеллі, який встановив унікальний історичний рекорд серії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.
Італійський гонщик Андреа Кімі Антонеллі став першим пілотом в історії Формули-1, який зумів здобути свої перші чотири перемоги у кар'єрі поспіль.
Напарник по команді не зміг стримати юне дарування через технічні проблеми.
Гонка у Монреалі розпочалася зі скандального інциденту: стартові вогні довго не гасли через поломку на боліді Арвіда Ліндблада.
Пілотам довелося заходити на друге прогрівальне коло, поки британця евакуйовували.
Надалі заїзд перетворився на трилер із вибором гуми та аваріями.
Чинний чемпіон світу Ландо Норріс помилився із тактикою піт-стопів, а згодом взагалі зламав коробку передач і зійшов з дистанції.
Головна драма розгорнулася на 30-му колі. Джордж Расселл, який люто змагався з Антонеллі за лідерство і ледь не протаранив італійця, змушений був зупинитися через поломку двигуна "Мерседес".
Після цього фокус уваги змістився на битву за срібло.
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон після серії блискучих атак усе ж пройшов лідера "Ред Булл" Макса Ферстаппена, посунувши нідерландця на третю сходинку.
Сумарно до фінішу доїхали лише 16 пілотів із 22.
Зійшли з дистанції: Джордж Расселл ("Мерседес"), Александр Албон ("Вільямс"), Серхіо Перес ("Каділлак"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартін"), Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз"), Ландо Норріс ("Макларен").
Для команди "Мерседес" цей успіх став абсолютно феноменальним, адже німецький концерн виграв усі п'ять стартових гонок сезону 2026 року.
Антонеллі завдяки серії перемог закріпив одноосібне лідерство в чемпіонаті, відірвавшись від Расселла вже на 43 залікові бали.
Водночас для чинного володаря титулу цей етап став справжньою катастрофою.
Раніше експерти прогнозували, що Ландо Норріс нав’яже боротьбу німецькій стайні, проте технічні проблеми боліда "Макларен" повністю зруйнували його шанси.
Натомість лідери "Ред Булл" нарешті перервали серію невдач. Попри важкий старт року, Макс Ферстаппен завоював перший подіум у новому сезоні, що дозволило австрійській команді трохи піднятися в Кубку конструкторів.
Попереду на лідерів автоспорту чекає короткий відпочинок. Уже за два тижні, 7 червня, відбудеться легендарний заїзд на Гран-прі Монако, який стане шостим етапом поточного чемпіонату світу.
