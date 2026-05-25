Сенсационный рекорд в Формуле-1: 19-летний феномен переписал историю в Канаде

В Монреале завершился пятый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Канады. Победу в заезде вырвал сенсационный новичок команды "Мерседес" Андреа Кими Антонелли, который установил уникальный исторический рекорд серии.
Итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли стал первым пилотом в истории Формулы-1, который сумел одержать свои первые четыре победы в карьере подряд.
Напарник по команде не смог сдержать юное дарование из-за технических проблем.
Гонка в Монреале началась со скандального инцидента: стартовые огни долго не гасли из-за поломки на болиде Арвида Линдблада.
Пилотам пришлось заходить на второй прогревочный круг, пока британца эвакуировали.
В дальнейшем заезд превратился в триллер с выбором резины и авариями.
Действующий чемпион мира Ландо Норрис ошибся с тактикой пит-стопов, а затем вообще сломал коробку передач и сошел с дистанции.
Главная драма развернулась на 30-м круге. Джордж Расселл, который яростно соревновался с Антонелли за лидерство и едва не протаранил итальянца, вынужден был остановиться из-за поломки двигателя "Мерседес".
После этого фокус внимания сместился на битву за серебро.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после серии блестящих атак все же прошел лидера "Ред Булл" Макса Ферстаппена, подвинув нидерландца на третью строчку.
Суммарно до финиша доехали лишь 16 пилотов из 22.
Сошли с дистанции: Джордж Расселл ("Мерседес"), Александр Албон ("Уильямс"), Серхио Перес ("Кадиллак"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз"), Ландо Норрис ("Макларен").
Для команды "Мерседес" этот успех стал абсолютно феноменальным, ведь немецкий концерн выиграл все пять стартовых гонок сезона 2026 года.
Антонелли благодаря серии побед закрепил единоличное лидерство в чемпионате, оторвавшись от Расселла уже на 43 зачетных балла.
В то же время для действующего обладателя титула этот этап стал настоящей катастрофой.
Ранее эксперты прогнозировали, что Ландо Норрис навяжет борьбу немецкой конюшне, однако технические проблемы болида "Макларен" полностью разрушили его шансы.
Зато лидеры "Ред Булл" наконец прервали серию неудач. Несмотря на тяжелый старт года, Макс Ферстаппен завоевал первый подиум в новом сезоне, что позволило австрийской команде немного подняться в Кубке конструкторов.
Впереди лидеров автоспорта ждет короткий отдых. Уже через две недели, 7 июня, состоится легендарный заезд на Гран-при Монако, который станет шестым этапом текущего чемпионата мира.
