Фантастична кваліфікація в Монці: Ферстаппен переписав рекорд траси
На автодромі Монца відбулася кваліфікація Гран-прі Італії Формули-1. Поул-позицію здобув пілот "Red Bull" Макс Ферстаппен, який встановив новий рекорд кола траси, випередивши суперників з "McLaren" та "Ferrari".
Про результат кваліфікації повідомляє РБК-Україна.
Результати кваліфікації Гран-прі Італії Формули-1
6 вересня на автодромі Монца відбулася кваліфікація Гран-прі Італії Формули-1, 16-го етапу сезону-2025.
Перша стартова позиція у завтрашній гонці дісталася пілоту "Red Bull" Максу Ферстаппену, який показав рекордний час кола в історії траси - 1:18,792 с.
Цей результат перевершив попереднє досягнення Льюїса Гамільтона (1:18,887), встановлене ще у 2020 році.
Боротьба за топ-3 і розчарування "Ferrari"
Поруч із Ферстаппеном гонку розпочне Ландо Норріс з "McLaren". Його напарник Оскар Піастрі посів третє місце. На другому ряду також опинився Шарль Леклер з "Ferrari", який фінішував четвертим попри великі сподівання місцевих уболівальників.
Льюїс Гамільтон, який цього сезону виступає за Скудерію, показав п’ятий час. Проте через штраф у п’ять позицій, отриманий ще до Гран-прі Нідерландів, семиразовий чемпіон світу стартуватиме лише десятим.
Несподівані результати кваліфікації
У кваліфікації не обійшлося без сенсацій. Молодий пілот "Racing Bulls" Ісак Аджар, який тиждень тому в Зандворті вперше піднявся на подіум, цього разу не зміг подолати навіть перший сегмент.
Також до топ-10 не пройшли обидва боліди "Williams", традиційно сильні на швидкісних трасах, а з боротьби за високі місця вибули обидва гонщики "Alpine" - П’єр Гаслі та Франко Колапінто.
Результати кваліфікації Гран-прі Італії
- Макс Ферстаппен ("Red Bull")
- Ландо Норріс ("McLaren")
- Оскар Піастрі ("McLaren")
- Шарль Леклер ("Ferrari")
- Льюїс Гамільтон ("Ferrari")
- Джордж Расселл ("Mercedes")
- Андреа Кімі Антонеллі ("Mercedes")
- Габріель Бортолето ("Kick Sauber")
- Фернандо Алонсо ("Aston Martin")
- Юкі Цунода ("Red Bull")
Далі: Олівер Берман, Ніко Хюлькенберг, Карлос Сайнс, Алекс Албон, Естебан Окон, Ісак Аджар, Ленс Стролл, Франко Колапінто, П’єр Гаслі, Ліам Лоусон.
Коли відбудеться гонка
Гран-прі Італії відбудеться у неділю, 7 вересня. Старт гонки в Монці запланований на 16:00 за київським часом.
