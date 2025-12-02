ua en ru
У Ферстаппена новий напарник: "Ред Булл" офіційно оголосив пілотів на наступний сезон Формули-1

Вівторок 02 грудня 2025
UA EN RU
Фото: Хаджар став напарником Ферстаппена (instagram.com/isackhadjar)
Автор: Андрій Костенко

Австрійська команда Формули-1 "Ред Булл" остаточно сформував склад пілотів на сезон 2026 року. У порівнянні з поточним чемпіонатом відбулася зміна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram команди.

Хаджар замість Цуноди

Першим номером у команді залишається триразового чемпіон світу – нідерландець Макс Ферстаппен. А його новим напарником став 21-річний француз Ісак Хаджар, який нині виступає за іншу команду конгломерату – "Рейсінг Буллз".

Француз замінить японця Юкі Цуноду, для якого гонка в Абу-Дабі стане останньою в команді.

Хаджар цього року дебютував у королівських перегонах і вже випередив за кількістю очок інших пілотів програми "Ред Булл" – Цуноду та новозеландця Ліама Лоусона.

Перед останнім етапом Хаджар перебуває на 10-му місці в особистому заліку Формули-1, Лоусон – на 14-му, Цунода – на 15-му.

У Ферстаппена новий напарник: &quot;Ред Булл&quot; офіційно оголосив пілотів на наступний сезон Формули-1

Хто в складі "Рейсінг Буллз"

Вакантне місце Хаджара у другій команді посяде 18-річний британець Арвід Ліндблад, який нині змагається у Формулі-2. Він стане наймолодшим пілотом стартової решітки сезону-2026 і виступатиме разом із Лоусоном, який зберігає місце у команді.

Хто такий Ісак Хаджар

21-річний франко-алжирський автогонщик, вихованець програми Red Bull Junior Team.

У 2024 році він виступав у Формулі-2 за команду Hitech Pulse-Eight, а раніше, у сезоні-2022, посів четверте місце у чемпіонаті Формули-3, також у складі Hitech.

З 2025 року Хаджар виступає у Формулі-1, де вже записав на свій рахунок історичне досягнення: 31 серпня 2025-го на Гран-прі Нідерландів фінішував третім, ставши наймолодшим французьким гонщиком, який підіймався на подіум у Ф1.

Раніше ми розповіли, як Гран-прі Катару загострив інтригу в боротьбі за чемпіонство у Формулі-1.

Також дізнайтеся, як оцінює Ісака Хаджара легендарний Льюїс Хемілтон.

