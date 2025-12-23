ua en ru
Сенсационный лидер чемпионата Украины усилится звездами УПЛ: трансферы согласованы

Вторник 23 декабря 2025 15:53
Фото: Егор Твердохлеб (ФК "Кривбасс")
Автор: Андрей Костенко

Черкасский ЛНЗ, возглавляющий украинскую Премьер-лигу после первой части сезона, близок к подписанию двух топовых исполнителей из отечественного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вацко Live.

Кто усилит лидера

Речь идет об игроках "Кривбасса" Егоре Твердохлебе и Артуре Микитишине. По данным источника "фиолетовые" уже достигли договоренности с криворожским клубом.

Отмечается, что на приглашении обоих игроков настаивал главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев. В частности, Твердохлеба наставник черкасцев пытался подписать еще во время своей работы во львовском "Рухе".

Что известно о потенциальных новичках

25-летний атакующий полузащитник Твердохлеб - воспитанник академии киевского "Динамо". В УПЛ дебютировал в составе "Миная", а с 2024 года выступает за "Кривбасс". В нынешнем сезоне провел за криворожский клуб 17 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

22-летний хавбек Микитишин - выпускник академии донецкого "Шахтера". Выступал за "Мариуполь" и "Александрию", короткое время провел в чемпионате Венгрии. К "Кривбассу" присоединился в 2024-м. В текущем сезоне принял участие в 13-ти поединках, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

ЛНЗ в борьбе за трофеи

После 16-ти туров УПЛ черкасский клуб занимает первое место в турнирной таблице, записав в актив 35 очков. Он опережает "Шахтер", который имеет такое же количество баллов, благодаря победе в личной встрече (4:1).

ЛНЗ также является одним из трех клубов Премьер-лиги, которые продолжают борьбу за Кубок Украины.

Напомним, что ранее ЛНЗ продал своего лидера Проспера Обаха в донецкий "Шахтер" за 4,5 млн евро.

Ранее мы сообщили, что со следующего сезона в УПЛ станет больше команд.

Также мы рассказали о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.

