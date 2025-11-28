"Динамо", ЛНЗ та інші отримали суперників у Кубку України: результати жеребкування чвертьфіналу

Про його результати – повідомляє РБК-Україна .

Хто з ким зіграє

У дану стадію турнірну вийшли вісім учасників. Лише три з них – представляють УПЛ. П'ять команд грають у Першій лізі та ще одна – у Другій.

За підсумками жеребкування сформувалися такі пари.

Кубок України-2025/26, 1/4 фіналу

"Металіст 1925" (Харків, УПЛ) - "Локомотив" (Київ, 2 ліга)

"Чернігів" (1 ліга) - "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга)

ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) - "Буковина" (Чернівці, 1 ліга)

"Динамо" (Київ, УПЛ) - "Ігулець" (Петрове, 1 ліга)

Матчі відбудуться вже весною наступного року, офіційні базові дати – 3, 4 та 5 березня. У них визначаться чотири учасники півфінальної стадії.

Кубок України у новому форматі: що змінилося

Вперше в історії участь у Кубку взяли 68 команд – представники усіх рівнів вітчизняного футболу.

Серед них – 16 представників УПЛ, по 16 – з Першої та Другої ліги, 4 команди з аматорського чемпіонату України та 16 переможців регіональних кубків.

Спочатку відбувся кваліфікаційний раунд, де зіграли 16 володарів регіональних трофеїв. Вісім переможців цієї стадії вийшли в 1/32 фіналу.

В 1/32-й до восьми переможців попереднього раунду приєдналися 32 команди Першої та Другої ліг, 12 команд елітного дивізіону (окрім учасників єврокубків) і чотири аматорські колективи.

Чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся") розпочали свій шлях з 1/16 фіналу.

Всі раунди змагання складаються з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначається серія пенальті – без додаткового часу.

Жереб на всіх стадіях – повністю відкритий.

Новий трофей Кубка України (фото УАФ)

Новий трофей і телетрансляції

УАФ також презентувала новий кубок для переможця турніру. Уперше за багато років, замість традиційної чаші, тепер клуби борються за трофей у вигляді козацької булави, що оточена 11-ма списами.

Усі поєдинки турніру транслюються наживо на платформі УПЛ ТБ.