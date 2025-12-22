В УПЛ стане більше команд: що зміниться з наступного сезону

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно затвердила новий регламент для клубів вітчизняної Прем'єр-ліги. Починаючи з сезону-2026/27, вони зобов'язані сформувати ще по одній команді.

Нові вимоги УАФ

Нові вимоги УАФ

Згідно з рішенням асоціації, починаючи з сезону-2026/27 кожен клуб УПЛ буде зобов’язаний мати у своїй структурі команду U-21. Це означає фактичне повернення молодіжного чемпіонату України, який був скасований кілька років тому.

В УАФ наголошують, що це рішення спрямоване на системний розвиток молодих футболістів і створення чіткої вертикалі підготовки гравців до першої команди.

Окрім U-21, УАФ запроваджує вимогу поступової інтеграції дитячо-юнацьких команд вікових категорій U-10-U-17 у структуру клубів, які прагнуть виступати в елітному дивізіоні.

Ця норма буде враховуватися під час процедури ліцензування, відповідно до стандартів якості УЄФА.

Молодіжний чемпіонат: історія та повернення

Чемпіонат України серед команд U-21 існував з 2004 по 2021 роки. Востаннє турнір вигравало київське "Динамо".

Після скасування молодіжним складам дозволили виступати окремими командами у змаганнях ПФЛ – Першій та Другій лігах. Але цим правом скористались одиниці – більшість клубів просто розформували молодіжні колективи.

Ідею відновлення турніру раніше підтримували як клуби УПЛ, так і головний тренер збірної України Сергій Ребров.

В УАФ очікують, що повернення молодіжного чемпіонату підвищить конкурентність серед молодих гравців та полегшить перехід футболістів з академій до перших команд. Крім того, це наблизить систему розвитку клубів УПЛ до стандартів провідних європейських ліг.