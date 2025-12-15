ua en ru
ЛНЗ сенсаційно лідирує в УПЛ: як обігнали "Шахтар" і "Динамо"

Понеділок 15 грудня 2025 13:04
UA EN RU
ЛНЗ сенсаційно лідирує в УПЛ: як обігнали "Шахтар" і "Динамо" ЛНЗ лідер першого коло УПЛ (фото: fc-lnz.com)
Автор: Катерина Урсатій

Українська Прем'єр-ліга завершила перше коло та частково зіграла матчі другого, вирушивши на рекордну за тривалістю зимову перерву після 16-17 турів. На екваторі сезону сформувалася сенсаційна проміжна турнірна таблиця.

Про результати першої частини УПЛ - повідомляє РБК-Україна.

ЛНЗ - сенсаційний лідер першого кола

Черкаська команда продовжує дивувати, ведучи боротьбу не лише за місце у топ-3, а й за титул. Після 16 матчів ЛНЗ набрав 35 очок, випереджаючи "Динамо" на 9 балів і зрівнявшись за очками з "Шахтарем".

Ключовими факторами успіху стали новий тренер Віталій Пономарьов та нападник Проспер Обах, який у перших турах став одним із найрезультативніших гравців ліги.

Але, віднині нігерійський вінгер офіційно змінив клуб. Тепер він гравець донецького "Шахтаря".

"ЛНЗ" демонструє найнадійнішу оборону УПЛ, пропустивши всього 8 голів, та здобув важливі перемоги над головними конкурентами: "Шахтарем", "Динамо" та "Полісся".

На зимову перерву команда йде з можливістю поліпшити власний рекорд за набраними очками, хоча Обах уже перейшов до "Шахтаря".

"Шахтар" і "Полісся" стартують з новим тренерським штабом

Літнє міжсезоння принесло зміни на тренерському містку обох команд. "Шахтар" очолив Арда Туран, а Руслан Ротань очолив "Полісся". Обидва клуби вже відчули позитивний ефект - "гірники" впевнено йдуть у верхній частині таблиці, а житомиряни демонструють рекордний результат у своїй історії, набравши 30 очок.

Кадрові зміни та грамотна ротація складу дозволяють командам тримати темп на обох фронтах: УПЛ та єврокубках. Для обох клубів завдання на другу частину сезону — чемпіонство, оскільки друге місце не гарантує єврокубкову кваліфікацію.

"Динамо" та "Олександрія": провали і надії на другу частину сезону

Кияни завершили перше коло на шостому місці з 26 очками. Серія поразок і проблеми у єврокубках призвели до зміни головного тренера, і зараз Ігор Костюк намагається налагодити гру молодих футболістів.

"Олександрія" після 16 турів перебуває на передостанньому місці. Новий тренер Кирило Нестеренко ще не встиг суттєво змінити хід чемпіонату, і команді доведеться боротися за виживання у другій частині сезону.

Новачки сезону: хто утримався, а хто в зоні вильоту

Серед чотирьох новачків УПЛ найкращий результат показав "Металіст 1925", який із матчем у запасі посідає сьоме місце.

Решта дебютантів - "Кудрівка", "Епіцентр" і "Полтава" - опинилися поруч із зоною вильоту.

Матч туру: "Полісся" проти "Карпат"

Поєдинок у Житомирі став демонстрацією стратегічної гнучкості Руслана Ротаня.

Попри кадрові проблеми, "Полісся" здобуло важливу перемогу 3:2 завдяки точним діям Брагару, Гуцуляка та Гайдучика.

Львівські "Карпати" боролися до останнього, але цього було недостатньо.

Ключові гравці та досягнення першого кола

"ЛНЗ" і "Рух" показали значний прогрес під керівництвом Пономарьова. У "Руха" відкрився нападник Бабукарр Фаал, який оформив дубль у передостанньому турі.

У "Динамо" новий тренер Костюк робить ставку на молодь, а "Шахтар" демонструє неймовірну глибину складу і високий рівень ротації, що робить команду явним фаворитом чемпіонату.

Турнірна таблиця УПЛ після першого кола:

  1. "ЛНЗ" - 35 очок (16 матчів)
  2. "Шахтар" - 35 (16)
  3. "Полісся" - 30 (16)
  4. "Динамо" - 26 (16)
  5. "Кривбас" - 26 (16)
  6. "Колос" - 25 (16)
  7. "Металіст 1925" - 24 (15)
  8. "Зоря" - 23 (16)
  9. "Карпати" - 19 (16)
  10. "Рух" - 19 (16)
  11. "Верес" - 18 (15)
  12. "Оболонь" - 17 (16)
  13. "Кудрівка" - 15 (16)
  14. "Епіцентр" - 14 (16)
  15. "Олександрія" - 11 (16)
  16. "Полтава" - 9 (16)

Раніше стало відомо, на якому місці в оновленому рейтингу ФІФА завершує рік жіноча збірна України.

Також дізнайтеся, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після успіху "Шахтаря" та вильоту "Динамо".

