Сенсаційна поразка "Динамо" і розгром від "Шахтаря": результати 13-го туру УПЛ

"Динамо" сенсаційно програє "Колосу"

Головною несподіванкою туру стала поразка "Динамо" на виїзді від "Колоса"https://www.rbc.ua/rus/entertainment/kolos-shokue-dinamo-tretya-porazka-chempiona-1763827781.html. Юрій Климчук оформив дубль ще у першому таймі, а "Динамо" відповіло лише голом престижу наприкінці зустрічі.

Після 13 туру "Динамо" опустилося на сьоме місце, а "Колос" піднявся на четверту сходинку.

"Шахтар" не залишив шансів "Оболоні"

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Оболонню" з рахунком 6:0. Голами відзначилися не лише нападники, а й гравці оборони та півзахисту, зокрема Бондар і Тобіас.

"Шахтар" закріпив лідерство в чемпіонаті, набравши 30 очок після 13 матчів.

"Рух" - "Кудрівка"

У Львові глядачі стали свідками найбільш результативної зустрічі туру - шести голів. Місцевий "Рух" у драматичному матчі переграв "Кудрівку".

Дубль на свій рахунок записав нападник Бабукар Фал.

"Карпати" - "Металіст 1925"

В іншому поєдинку у Львові місцеві "Карпати" поступилися харківському "Металісту 1925" з рахунком 1-2.

Ця перемога дозволила харків'янам наблизитися до зони єврокубків.

"Полтава" - ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ, здолавши "Полтаву" завдяки двом "сухим" голам, закріпився на другій позиції в турнірній таблиці.

Команда під керівництвом Віталія Пономарьова має одну з найнадійніших оборон у лізі, пропустивши лише вісім м'ячів за 13 матчів.

"Полісся" - "Епіцентр"

У Житомирі "Полісся" не змогло здобути перемогу над "Епіцентром". Матч завершився безгольовою нічиєю. "Полісся" продовжує тримати оборону на рівні лідерів, пропустивши лише вісім разів.

"Кривбас" - "Верес"

У Кривому Розі відбулася результативна нічия. "Кривбас" та "Верес" обмінялися голами, зафіксувавши рахунок 2-2.

"Зоря" - "Олександрія"

Заключний поєдинок туру, що відбувся в понеділок, 24 листопада, також приніс результативну нічию. Луганська "Зоря" та "Олександрія" завершили зустріч із рахунком 2-2.

Найкращі бомбардири УПЛ після 13 туру Юрій Климчук з команди "Колос" та Проспер Обах з ЛНЗ, у них по сім голів.

Турнірна таблиця після 13-го туру:

"Шахтар" - 30 очок ЛНЗ - 26 "Полісся" - 24 "Колос" - 22 "Кривбас" - 21 "Зоря" - 20 "Динамо" - 20 "Металіст 1925" - 20 "Карпати" - 18 "Верес" - 17 "Оболонь" - 16 "Кудрівка" - 14 "Епіцентр" - 10 "Олександрія" - 10 "Рух" - 10 "Полтава" - 6

Наступний тур

14-й тур чемпіонату України стартує у п’ятницю, 28 листопада, і обіцяє нові сенсації та боротьбу за високі місця в таблиці.