Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Сенсационное поражение "Динамо" и разгром от "Шахтера": результаты 13-го тура УПЛ

ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

13-й тур УПЛ принес исторический антирекорд для киевского "Динамо" и тотальный разгром от "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей

"Динамо" сенсационно проигрывает "Колосу"

Главной неожиданностью тура стало поражение "Динамо" на выезде от "Колоса"https://www.rbc.ua/ukr/entertainment/kolos-shokue-dinamo-tretya-porazka-chempiona-1763827781.html. Юрий Климчук оформил дубль еще в первом тайме, а "Динамо" ответило лишь голом престижа в конце встречи.

После 13 тура "Динамо" опустилось на седьмое место, а "Колос" поднялся на четвертую строчку.

"Шахтер" не оставил шансов "Оболони"

"Шахтер" одержал разгромную победу над "Оболонью" со счетом 6:0. Голами отметились не только нападающие, но и игроки обороны и полузащиты, в частности Бондарь и Тобиас.

"Шахтер" закрепил лидерство в чемпионате, набрав 30 очков после 13 матчей.

"Рух" - "Кудривка"

Во Львове зрители стали свидетелями самой результативной встречи тура - шести голов. Местный "Рух" в драматическом матче переиграл "Кудривку".

Дубль на свой счет записал нападающий Бабукар Фал.

"Карпаты" - "Металлист 1925"

В другом поединке во Львове местные "Карпаты" уступили харьковскому "Металлисту 1925" со счетом 1-2.

Эта победа позволила харьковчанам приблизиться к зоне еврокубков.

"Полтава" - ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ, одолев "Полтаву" благодаря двум "сухим" голам, закрепился на второй позиции в турнирной таблице.

Команда под руководством Виталия Пономарева имеет одну из самых надежных оборон в лиге, пропустив всего восемь мячей за 13 матчей.

"Полесье" - "Эпицентр"

В Житомире "Полесье" не смогло одержать победу над "Эпицентром". Матч завершился безголевой ничьей. "Полесье" продолжает держать оборону на уровне лидеров, пропустив лишь восемь раз.

"Кривбасс" - "Верес"

В Кривом Роге состоялась результативная ничья. "Кривбасс" и "Верес" обменялись голами, зафиксировав счет 2-2.

"Заря" - "Александрия"

Заключительный поединок тура, состоявшийся в понедельник, 24 ноября, также принес результативную ничью. Луганская "Заря" и "Александрия" завершили встречу со счетом 2-2.

Лучшие бомбардиры УПЛ после 13 тура Юрий Климчук из команды "Колос" и Проспер Обах из ЛНЗ, у них по семь голов.

Турнирная таблица после 13-го тура:

  1. "Шахтер" - 30 очков
  2. ЛНЗ - 26
  3. "Полесье" - 24
  4. "Колос" - 22
  5. "Кривбасс" - 21
  6. "Заря" - 20
  7. "Динамо" - 20
  8. "Металлист 1925" - 20
  9. "Карпаты" - 18
  10. "Верес" - 17
  11. "Оболонь" - 16
  12. "Кудривка" - 14
  13. "Эпицентр" - 10
  14. "Александрия" - 10
  15. "Рух" - 10
  16. "Полтава" - 6

Следующий тур

14-й тур чемпионата Украины стартует в пятницу, 28 ноября, и обещает новые сенсации и борьбу за высокие места в таблице.

